Kadrowicze poskarżyli się premierowi na murawę. "Zmienimy warunki nowego przetargu"

12.11 | - Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z izraelską federacją oraz z Europejską Unią Piłkarską. W ciągu 24 godzin będziemy mieć informacje na temat meczu Izrael - Polska - oświadczył prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. We wtorek w środkowym Izraelu, w tym Tel Awiwie, rozległy się syreny alarmowe w związku z ostrzałem rakietowym ze Strefy Gazy.

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

12.11 | - To jeszcze nie jest czas na eksperymenty. Nie wszyscy, którzy są powoływani otrzymali swoją szansę - mówi Jerzy Brzęczek przed spotkaniem z Izraelem. Polacy są już pewni awansu do Euro 2020, ale jak przyznał selekcjoner "eksperymentów nie będzie".

12..11 | - Sytuacja w Izraelu nie zmienia naszych planów - przyznał selekcjoner Polaków, Jerzy Brzęczek. Mecz el. Euro 2020 stoi pod znakiem zapytania. Możliwe, że zostanie przeniesiony z Jerozolimy do innego miasta.

13.11 | W środę piłkarze reprezentacji Polski trenowali na boisku KS ZWAR. W sobotę mecz z Izraelem, a we wtorek ze Słowenią.

- Jestem w reprezentacji, więc nie mam prawa być zdeprymowany. Przyjeżdżam na kadrę z radością, zawsze staram się być przygotowanym. Nie wiadomo, kiedy drużyna będzie mnie potrzebować. Raz grałem więcej, raz mniej. Jestem brany pod uwagę przy okazji każdego zgrupowania i to się liczy - mówił w środę dziennikarzom obrońca włoskiego SPAL, dla którego zagrał w 9 z 12 meczów ligowych.

13.11.2019 l Jednym z tych, którzy mają pomóc w osiągnięciu celu jest Kownacki. Nominalny napastnik przyjechał na zgrupowanie reprezentacji zadowolony z prezentowanej ostatnio formy w barwach Fortuny Duesseldorf. - Przede wszystkim gram w klubie, a to jest dla mnie najważniejsze. Jestem w rytmie meczowym. Forma nie jest zła, brakuje troszkę goli i asyst, ale w klubie są ze mnie zadowoleni - mówił w środę.

13.11.2019 l - Nastawienie jest takie, jak na każdym innym zgrupowaniu. Jestem tu i nie słyszałem od nikogo "a dobra, mamy awans, to możemy wprowadzić troszkę luzu". Nie, normalnie trenujemy, bo dla każdego z nas to jest duma grać w reprezentacji. Jesteśmy ambitnymi sportowcami i w każdym meczu chcemy wygrywać. Tak samo jest teraz - mimo że mamy awans gramy o pierwszy miejsce w grupie.

- Świetnie, że będzie mógł wystąpić po raz ostatni na takim pięknym stadionie, u siebie. Dużo dał reprezentacji, przez ten okres dobrze reprezentował ją w swoim klubie. Kibice z pewnością będą zadowoleni, że go zobaczą - mówi Thiago Cionek o pożegnalnym meczu Łukasza Piszczka.

13.11.2019 l Na pewno musimy zwrócić uwagę na dwóch zawodników z przodu - Zahaviego i Dabboura. Sam Zahavi strzelił w eliminacjach 11 goli, z czego pięć z dystansu. Dlatego musimy być agresywni i doskakiwać do przeciwnika. Jest to drużyna grająca trzema środkowymi obrońcami, więc ustawieniem innym niż nasze. Będziemy musieli wykorzystywać przestrzenie między stoperami a wahadłowymi.

13.11.2019 l Arkadiusz Reca po wypożyczeniu z Atalanty Bergamo do SPAL Ferrara wreszcie gra regularnie w klubie, a jego obecność w kadrze przestała być podważana. Wcześniej robił wszystko, by od nieprzychylnych komentarzy się odcinać. - Musiałem zacisnąć zęby i nauczyć się odcinać od tego - przyznał obrońca reprezentacji.

15.10 | Polscy piłkarze dotarli do Jerozolimy przed sobotnim meczem z Izraelem w eliminacjach mistrzostw Europy 2020.

- Nie było mnie 1,5 roku, ale nie czułem, aby wiele się zmieniło - mówi o ponownym spotkaniu z kolegami z kadry Łukasz Piszczek, który we wtorkowym meczu eliminacji Euro 2020 ze Słowenią zagra w reprezentacji po raz 66. i ostatni.

- Chcemy z całą rodziną wrócić do Polski, na Śląsk i tam się osiedlić - mówi o swoich planach po zakończeniu kariery w Borussii Dortmund Łukasz Piszczek.

20.11 | Na gola w reprezentacji Polski Piotr Zieliński czeka już ponad rok. We wtorek w meczu ze Słowenią miał idealną szansę, by przełamać się, ale nie ją zmarnował. - Trzeba uderzyć lepiej - przyznał pomocnik Napoli.

20.11 | - Ten piasek na pewno nie pomagał, utrudniał, ślizgaliśmy się trochę. Całe szczęście, że nikt poważnej kontuzji nie złapał, nie mówię tu o Kamilu Gliku, ale bardziej o sytuację na murawie. Mięśnie odczuwają to na drugi dzień. Mam nadzieję, że nie tylko stadion narodowy, ale rząd i PZPN usiądą do rozmów i zastanowią się nad rozwiązaniem. Wiadomo, że nie od dziś murawa wygląda jak wygląda - stwierdził kapitan Polaków Robert Lewandowski.

Polacy o murawie na Narodowym. "Brakowało tylko grabek i łopatki", "To cud, że nikomu nic się nie stało" Temat fatalnej... czytaj dalej » Eliminacje do Euro 2020 polscy piłkarze zakończyli zwycięstwem. Pokonali Słowenię 3:2, ale po meczu najczęściej pytano ich nie o styl, w jakim wygrali, a o murawę.

Wyraźnie utrudniała grę, piłkarze ślizgali się jak na lodowisku. Gdy któryś próbował się obrócić, najczęściej lądował na ziemi. W pierwszej połowie Sebastian Szymański nie doszedł do podania, bo wcześniej nie utrzymał równowagi na fatalnej płycie. Po przerwie murawa nie pomogła Jackowi Góralskiemu, kiedy próbował opanować piłkę. Ten wyładował złość na nawierzchni, dwukrotnie uderzając pięścią w podłoże.

Lodowisko z piaskownicą

Uwagę zwracało coś jeszcze - unoszący się piasek przy każdym kopnięciu piłki. By zniwelować poślizg, tzw. proces piaskowania przeprowadziła odpowiedzialna za rozłożenie na Narodowym murawy firma Trawnik Producent. Efekt był odwrotny od zamierzonego.

- Brakowało tylko grabek i łopatki... Ktoś powinien coś zrobić w tej kwestii - utyskiwał Grzegorz Krychowiak.

Zdenerwowania nie ukrywał Jerzy Brzęczek: - To na razie jest cud, że przez te lata nikomu nic się nie stało. Nie wiem, czy będziemy czekać - odpukać - na jakieś nieszczęście? Czy wreszcie ktoś odpowiedzialny i decyzyjny coś zrobi? Wszyscy to widzą, tylko nie osoba, która jest odpowiedzialna za tę nawierzchnię.

Trawa na Narodowym przeszkadza piłkarzom od dłuższego czasu. Skarżono się na nią po niedawnym meczu z Macedonią Północną, gdy upadek gonił upadek. W marcu, po spotkaniu z Łotwą, pojawiły się podejrzenia, że trawa została pomalowana. Wtedy odpowiedzialni za zielony dywan na Narodowym przedstawiciele firmy tłumaczyli się sztucznie wymuszoną wegetacją dla lepszego ukorzenienia i w rezultacie spotęgowaniem wydzielania się barwnika.

We wtorek skargi na stan murawy usłyszał od piłkarzy nawet premier Mateusz Morawiecki, który po meczu odwiedził ich w szatni.

"Coś było nie tak"

Polacy unikną w grupie mistrzów i wicemistrzów świata. Podział na koszyki przed losowaniem Euro Eliminacje Euro... czytaj dalej » Zdziwiona stanem murawy jest spółka PL2012+, zarządzająca stadionem. To od niej PZPN wynajmuje obiekt na mecze reprezentacji. Związek płaci spółce, ta jest odpowiedzialna za przygotowanie obiektu, w tym murawy. Za jej instalację odpowiada podwykonawca, czyli Trawnik Producent.

- Skąd ten problem? Chyba z zastosowanej technologii. Nie ma wątpliwości, że musimy tak zmienić wymagania w dokumentacji przetargowej, żeby takie sytuacje już się nie powtórzyły - mówi nam Monika Borzdyńska, rzeczniczka PL2012+.

- Dla nas to też zastanawiające. Firma kilkadziesiąt razy układała murawę na Narodowym i zdarzało się, że robiła to bardzo dobrze. Oczywiście rozumiemy, że mamy listopad i nie zachodzą naturalne procesy wegetacji. Ułożenie murawy jest więc bardzo trudne, ale wymagamy od dostawcy, żeby usługa została należycie wykonana - dodaje rzeczniczka.

Spółka PL2012+ jest zdziwiona stanem nawierzchni. - Firma zastosowała piaskowanie na własną rękę, tłumacząc, że poprawi to parametry użytkowe, a to nie przyniosło efektu. Dla nas nie ma wątpliwości, że coś było nie tak. I to nie po naszej stronie, ale po stronie dostarczyciela murawy. Trawnik Producent przekonywał przed meczem, że murawa jest w idealnym stanie - podkreśla Borzdyńska.

Odrzuca argument, że firma odpowiedzialna za murawę miała niewystarczająco czasu na przygotowanie boiska.

- Po październikowym meczu z Macedonią Północą również były zastrzeżenia co do stanu i czasu układania murawy. Ta ze spotkania ze Słowenią była gotowa 12 dni przed pierwszymi treningami. Dłużej niż poprzednio. Jak widać, nie był to czynnik decydujący - przyznaje rzeczniczka PL2012+.

Nałożenia kary na odpowiedzialnych za zamieszanie z trawą nie należy się spodziewać.

- Murawa spełnia wszystkie parametry zgodne z dokumentacją przetargową i wytycznymi przekazanymi nam przez PZPN i UEFA. Te uwagi, które zgłaszają do nas piłkarze, nie wynikają z dokumentacji przetargowej, bardziej chodzi o użytkowe elementy, które nie są zawarte w przetargu, ale które będziemy chcieli zawrzeć w kolejnym. O ile pomoże nam w tym PZPN i wskaże nam konkretnie, jakie ma dodatkowe wymagania - podkreśla rzeczniczka.

Co teraz? Umowa między stronami obowiązywała do ostatniego meczu eliminacyjnego.

Borzdyńska: - Zostanie ogłoszony nowy przetarg. Zamierzamy zmienić jego warunki tak, aby więcej firm mogło wziąć w nim udział. W poprzednim wystartowała tylko jedna - Trawnik Producent. Musimy usiąść do rozmów z PZPN i zapytać, co moglibyśmy zmienić.

Pomimo wielokrotnych prób nie udało się nam uzyskać komentarza od firmy Trawnik Producent.