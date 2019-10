Strażak Frankowski ugasił pożar, Milik się przełamał. Trenerski nos nie zawiódł selekcjonera

Brzęczek: jestem spokojny o to, że będziemy kreować więcej...

Brzęczek: jestem spokojny o to, że będziemy kreować więcej...

08.10 | W ostatnim czasie Kamil Grosicki zachwyca wykonywaniem rzutów wolnych na zapleczu Premier League. Skrzydłowy Hull chce formę z klubu przenieść na reprezentację Polski. - Kto wie, może jak będziemy mieć jakiś rzut wolny, to zobaczymy, czy będzie strzelał Robert czy ja - powiedział we wtorek w rozmowie z dziennikarzami.

08.10 | - Celem jest zdobycie sześciu punktów w dwóch najbliższych kolejkach i przybliżenie się do awansu - powiedział Kamil Grosicki podczas zgrupowania przed meczami z Łotwą i Macedonią Północną w eliminacjach Euro.

Furman: byłem zaskoczony powołaniem do kadry

Furman: byłem zaskoczony powołaniem do kadry

Zabójcza końcówka meczu z Macedonią Północną. Reprezentacja Polski świętuje awans na Euro Udało się.... czytaj dalej » W niedzielny wieczór na Stadionie Narodowym polski zespół był zdecydowanie lepszy od rywali, ale brakowało kropki nad "i" w postaci gola. Jeszcze w pierwszej połowie dobrą sytuację miał Robert Lewandowski, a w poprzeczkę huknął Piotr Zieliński. Natomiast w drugiej w słupek trafił Sebastian Szymański.

Robiło się coraz bardziej nerwowo. Na szczęście selekcjoner Jerzy Brzęczek idealnie trafił ze zmianami.

Ugasił pożar

Była 68. minuta, gdy na boisku pojawił się Arkadiusz Milik. Zawodnik Napoli zastąpił zmęczonego walką z rywalami Szymańskiego. Natomiast pięć minut później na murawę wszedł Przemysław Frankowski, który zastąpił bezproduktywnego i wybierającego złe rozwiązania Kamila Grosickiego. To właśnie dwóch zmienników sprawiło, że warszawski stadion eksplodował radością po końcowym gwizdku hiszpańskiego sędziego Antonio Mateu.

Pierwszy zaczął Frankowski. Przebywał na boisku zaledwie minutę, gdy idealnie poszedł za akcją i przytomnie wybiegł zza pleców Roberta Lewandowskiego, by uderzyć między nogami bramkarza Stole Dimitriewskiego. Był to jego pierwszy gol w piątym występie w eliminacjach do Euro 2020. Piłkarz Chicago Fire ugasił pożar. Trzeba dodać, że skrzydłowy miał jeszcze kilka dobrych zagrań, a po jednym z jego dośrodkowań i zgraniu głową Milika okazję miał "Lewy".

Rekordowa kadra Brzęczka. Na Euro zameldowali się błyskawicznie Reprezentacja... czytaj dalej » Gotowy do walki

To nie wszystko. Snajper Napoli także udowodnił, że jest gotowy do walki o miejsce w pierwszym składzie reprezentacji i przypieczętował awans Polaków. W 80. minucie Bartosz Bereszyński wyrzucił piłkę z autu, a Lewandowski idealnie dograł do 25-letniego napastnika, który przebiegł kilka metrów i potężnym strzałem sprzed pola karnego pokonał golkipera. W tym momencie było już jasne, że Biało-Czerwonym nie może stać się nic złego i po raz czwarty w historii zagrają na mistrzostwach Europy.

Gol Milika jest dla niego tym bardziej istotny, że od początku sezonu nie szło mu w klubie i był dość mocno krytykowany przez włoskie media – w swoich trzech występach nie zdołał trafić do siatki. Być może teraz to się zmieni. Dla kadry trafił po raz pierwszy od 20 listopada 2018 roku i meczu z Portugalią (1:1) w Lidze Narodów.

Polska – Macedonia Północna 2:0 (0:0)

Bramki: Frankowski (74.), Milik (80.)

Polska: Szczęsny – Bereszyński, Glik, Bednarek, Reca – Szymański (Milik – 68.), Góralski, Zieliński (Piątek – 80.), Krychowiak, Grosicki (Frankowski – 73.) – Lewandowski

Macedonia: Dimitriewski – Ristowski (Radeski – 82.), Musliu, Ristewski – Bejlulai, Nikołow (Stoiłow – 88.), Spirowski, Alioski – Pandew, Elmas, Nestorowski (Trajkowski – 73.)