Transfer pod lupą śledczych. W sprawę zamieszany agent Lewandowskiego

Video: Paweł Laskosz / Fakty po południu

Jubileuszowe gole i awans w Bundeslidze. 201 bramek...

Robert Lewandowski w końcu się doczekał, doczekali się też kibicie. Polak został piątym piłkarzem, który w 56-letniej historii Bundesligi strzelił co najmniej 200 goli. Dwusetna bramka to sukces, który trzeba świętować. Lewy uczcił to od razu... bramką numer 201.

»