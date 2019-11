"Kicker": operacja Lewandowskiego przełożona

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Lewandowskiemu dokucza przepuklina pachwinowa, zabiegowi planuje się poddać od dłuższego czasu. W ostatnich dniach zastanawiał się nad odpowiednim terminem. Niedawno w rozmowie z "Kickerem" przyznał, że decyzję podejmie po meczu z Borussią Dortmund. Bayern dał mu wolną rękę.

Brzęczek będzie zadowolony

Bajeczne zagranie "Lewego", Bundesliga to on. "Zawsze walcz do końca" Zachwytów nad... czytaj dalej » W niedzielę niemiecka gazeta poinformowała, że do operacji dojdzie w grudniu, a nie w listopadzie, co było wcześniej bardziej prawdopodobną opcją. Dzięki temu "Lewy" pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji i będzie do dyspozycji selekcjonera w spotkaniach eliminacji mistrzostw Europy z Izraelem (16 listopada) i Słowenią (19 listopada.

"Jerzy Brzęczek zapewne z przyjemnością przywita swojego kapitana. Bayern ma jednak nadzieję, że Lewandowski zagra tylko w jednym z tych dwóch meczów" - czytamy na stronie "Kickera". Niemiecka gazeta informowała, że kluczowa w podjęciu ostatecznej decyzji miała być rozmowa snajpera mistrzów Niemiec ze sztabem medycznym polskiej kadry.

Ostatni mecz przed przerwą zimową Bayern rozegra 21 grudnia. Rozgrywki zostaną wznowione 18 stycznia. We wcześniejszej rozmowie z gazetą polski snajper przyznał, że po zabiegu będzie wyłączony z treningów na około dwa tygodnie. "Dzięki takiemu terminowi Lewandowski będzie miał więcej czasu na regenerację" - napisał w niedzielę "Kicker".

Strzela jak na zawołanie

Przepuklina pachwinowa jak dotąd nie wpływa na formę piłkarza. 31-letni Lewandowski w każdym z 11 spotkań Bundesligi wpisał się na listę strzelców i z dorobkiem 16 bramek prowadzi w klasyfikacji najskuteczniejszych.