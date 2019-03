Ból głowy Solskjaera. Przed PSG może wypaść nawet dziesięciu piłkarzy

Najnowszym graczem dopisanym do długiej listy kontuzjowanych jest Alexis Sanchez, który ucierpiał w ostatnim meczu ligowym przeciwko Southampton (3:2). W jego przypadku sprawa jest całkiem poważna i dotyczy uszkodzonego więzadła w prawym kolanie. Pedro Onate, fizjoterapeuta chilijskiej reprezentacji, w której piłkarz występuje, stwierdził w rozmowie z lokalnym dziennikiem "El Mercurio", że przerwa w grze może potrwać od sześciu do ośmiu tygodni.

Ramos kalkulował i się doigrał. Dwa mecze zawieszenia w Lidze Mistrzów Kapitan Realu... czytaj dalej » - Rozmawialiśmy z nim, miał badania i nie będzie problemu z grą na Copa America, bo zdąży się wyleczyć - mówił Onate. Ale w klubie Sancheza może ominąć aż dziewięć z jedenastu meczów do końca sezonu, o ile słowa fizjoterapeuty się potwierdzą.

Ozdrowień nie będzie

W ostatnim spotkaniu United z powodu urazów niezdolni do gry byli ponadto: Ander Herrera, Nemanja Matić, Anthony Martial, Juan Mata, Jesse Lingard, Phil Jones, Matteo Darmian i Antonio Valencia.

- Nie, raczej nie. Nie wygląda na to - w ten sposób trener Solskjaer odpowiedział na pytanie o to, czy spodziewa się, aby do meczu z Paris Saint-Germain któryś z tych zawodników wyzdrowiał. - Nie wydaje mi się też, że zaryzykujemy wystawienie Martiala. Nie trenował, więc nie sądzę - dodał. Francuz nabawił się kontuzji pachwiny w pierwszym meczu z PSG.

To nie wszystko

Jeśli dołożyć do tego pauzę Paula Pogby spowodowaną czerwoną kartką z występu przeciwko paryżanom, to Solskjaerowi może wypaść nawet dziesięciu zawodników. Porażka z PSG jest jak dotąd jedyną, jaką drużyna United poniosła pod wodzą Norwega. Na krajowym podwórku Czerwone Diabły są niepokonane w piętnastu meczach.