Do sieci wyciekł projekt nowej koszulki Barcelony. "Najgorsza w historii"

Topowe drużyny praktycznie co sezon wymieniają komplety strojów, by nakręcić koniunkturę sprzedażową i stało się to swego rodzaju marketingową tradycją. Fani są zresztą żywo zainteresowani nowymi propozycjami.

Projekty często można znaleźć w internecie, jeszcze zanim zostaną oficjalne przedstawione. Tak też było i w tym przypadku.

"Najgorsza w historii"

Lionel Messi i jego koledzy mieliby występować w strojach z szachownicą w sezonie 2019/2020. Nie wiadomo, czy ten wzór zmaterializuje się w rzeczywistości, ale pierwsze wrażenia kibiców Barcelony są zdecydowanie negatywne.

W przeszłości sporo kontrowersji wywołało odejście od tradycyjnych pionowych bordowo-granatowych pasów na rzecz poziomych w sezonie 2015/2016. Tym razem żadnych pasów jednak by nie było. Koszulki przypominałyby raczej trykoty reprezentacji Chorwacji.



Official photos of Barcelona's home kit for next season. [footy headlines] pic.twitter.com/8yT1SZ1b9I — barcacentre (@barcacentre) 21 marca 2019



FC Barcelona 2019-2020 first kit



Thoughts? pic.twitter.com/aFlkUspILt — Barcelona Worldwide (@BarcaWorldwide) 20 marca 2019





Kibice dają jasno do zrozumienia, że szachownica to nie najlepszy pomysł. "Najgorsza w historii" - napisał jeden z fanów. "Okropna" - dodawał inny. To tylko niektóre komentarze z wielu.

Celowe zagranie

Pojawiły się też żartobliwe opinie, sugerujące, że to specjalny zabieg, aby zachęcić Ivana Rakiticia do pozostania w klubie. Pomocnik, którego kuszą inne kluby, jest Chorwatem, więc w podobnych strojach występuje w reprezentacji.

Oficjalnie Barcelona ma zaprezentować koszulki w maju lub w czerwcu. Konkretna data uzależniona jest od tego czy Katalończycy zagrają w finale Ligi Mistrzów.