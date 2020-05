Piłkarz uznany za zmarłego odnaleziony. Tajemnicza historia byłego juniora Schalke

Kamba nie dostał się nigdy do pierwszego zespołu Schalke

Reuters: wznowienie Bundesligi opóźnione o tydzień W najbliższą... czytaj dalej » Organy ścigania oskarżają byłą żonę Kamby o wyłudzenie odszkodowania po jego rzekomej śmierci. 33-letni obecnie były piłkarz ma być świadkiem w tej sprawie.

Porzucony bez dokumentów

Według aktu zgonu, którym posługiwała się kobieta, jej były partner miał zginąć 9 stycznia 2016 roku w wypadku samochodowym w Demokratycznej Republice Konga. Teraz, po śledztwie "Bilda" wyszło na jaw, że rzekomo zmarły Afrykańczyk żyje i pracuje w firmie energetycznej w Zagłębiu Ruhry.

Z informacji niemieckiej prokuratury wynika, że mężczyzna w przed czterema laty rzeczywiście wybrał się do swojej ojczyzny, lecz nie ucierpiał w kolizji drogowej.

- Kamba zeznał, że w styczniu 2016 roku podczas nocnej wyprawy w Kongo został porzucony przez znajomych bez dokumentów, pieniędzy oraz telefonu - powiedziała w rozmowie z niemieckim dziennikiem prokurator z Essen Anette Milk.

Jego losy w kolejnych miesiącach owiane są tajemnicą. Dopiero po dwóch latach zgłosił się do niemieckiej ambasady w Kinszasie, by wyjaśnić, że wiadomości o jego śmierci są nieprawdziwe. Zaapelował o prawo powrotu do kraju naszych zachodnich sąsiadów.

Prokuratura bada teraz, jaki udział w tej sprawie miała jego była żona, która otrzymała odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej po przedstawieniu dokumentów potwierdzających jego śmierć. Kobieta odrzuca oskarżenia.

Krótka kariera

Kamba wspólnie z rodzicami przeniósł się do Niemiec jeszcze jako dziecko, uciekając przed wojną domową w swojej ojczyźnie. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w młodzieżowych drużynach Schalke 04 m.in. u boku Manuela Neuera.

Był uznawany za obiecującego prawego obrońcę, lecz jego kariera nie rozwinęła się zgodnie z oczekiwaniami. Nie zdołał zadebiutować w pierwszym zespole klubu z Gelsenkirchen i rozpoczął tułaczkę po drużynach z niższych klas rozgrywkowych. Podczas zaginięcia w 2016 roku był zawodnikiem amatorskiego klubu VfB Huls z Nadrenii Północnej-Westfalii.