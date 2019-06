Neymarowi grozi więzienie. Upublicznił półnagie zdjęcia kobiety oskarżającej go o gwałt

Po zakończeniu finału Pucharu Francji, w którym PSG przegrało po rzutach karnych z Rennes, Neymar starł się z kibicem. Do sprzeczki doszło, kiedy piłkarze mistrza Francji udawali się po medale. Wówczas Brazylijczyk odepchnął kibica, który go nagrywał i najprawdopodobniej wyszydzał.

02.06.2019 | Brazylijski piłkarz Neymar został oskarżony o gwałt - poinformowały media, powołując się na raport sporządzony przez policję . Do zdarzenia miało dojść 15 maja w Paryżu, ale ofiara, obywatelka Brazylii, złożyła zeznania dopiero po powrocie do kraju.

Zawodnik PSG pokazał intymne zdjęcia w siedmiominutowym wideo, na którym odnosi się do oskarżeń. Neymar przyznaje również, że posiada pikantne nagrania, które otrzymał od kobiety, ale tych nie publikuje.

Zabezpieczone telefony

Jak donosi "O Globo", pokazanie półnagich zdjęć to przestępstwo.

Neymar oskarżony o gwałt. "Był agresywny, przemocą zmusił ją do stosunku" Brazylijski... czytaj dalej » Dziennikarze brazylijskiej gazety przywołują również zapis prawny. "Przestępstwem przewidzianym w artykule 218-C Kodeksu Karnego jest: oferowanie, wymiana, przekazywanie, sprzedawanie, udostępnianie, rozpowszechnianie lub ujawnianie - w tym przez komunikację masową - zdjęć, wideo lub innych zapisów audiowizualnych ukazujących sceny gwałtu. Karze od roku do pięciu lat więzienia podlega również osoba publikująca bez zgody ofiary nagość i pornografię" - czytamy.

Sprawą zajmie się biuro ds. zwalczania przestępstw komputerowych (DRCI), a dochodzenie ruszyć ma w poniedziałek. Jak wynika z informacji "O Globo", w ostatnich godzinach Neymar pojawił się w Mangaritibie, gdzie przekazał policji intymne nagrania, które miał otrzymać od kobiety.

Piłkarz oraz oskarżająca go kobieta zostaną wezwani do złożenia wyjaśnień. Ponadto zabezpieczone zostały ich telefony komórkowe.

Zdarzenie w Paryżu

Do rzekomego gwałtu miało dojść 15 maja w Paryżu, ale ofiara, obywatelka Brazylii, złożyła zeznania dopiero po powrocie do kraju.



Na stronie internetowej "O Globo" relacjonowano, że - w odpowiedzi na pytania dziennikarzy o zarzuty wobec 27-letniego zawodnika Paris Saint-Germain - jego przedstawiciele przekazali, iż wypowiedzą się dopiero po zapoznaniu się ze szczegółami sprawy.



Jednak, powołując się na osobę z najbliższego otoczenia Neymara, napisano, że prawnicy Brazylijczyka mają już dostęp do raportu policyjnego i są w trakcie jego analizy. Władze Sao Paulo potwierdziły, że dokument, udostępniony publicznie, jest autentyczny.

Źródło: globo.com Neymar oskarżony o gwałt

Opłacił bilety