Napoli obijało słupki. Gola nie strzeliło

Piłkarze Carlo Ancelottiego aż dwa z trzech ostatnich ligowych meczów kończyli wynikiem 0:0 i przeciwko Bykom z Turynu chcieli wrócić do skuteczności, którą imponowali od początku rozgrywek. Rywal wydawał się ku temu idealny, bo Napoli wygrało sześć z siedmiu (jeden remis) ostatnich meczów z Torino.

Szansa za szansą

W niedzielę ekipa wicelidera wykazywała wielką ochotę do gry już od pierwszego gwizdka. Napoli miało swobodę w rozgrywaniu ataków, a szczególnie aktywni byli Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik. I właśnie akcja dwóch reprezentantów Polski mogła zapewnić Napoli prowadzenie. Pomocnik podał wzdłuż bramki, a napastnikowi zabrakło centymetrów, by wbić piłkę do siatki. Identyczną akcję przeprowadził też Fabian Ruiz i tym razem Milik zdołał uderzyć, ale nieznacznie się pomylił.

Oblężenie bramki Torino trwało w najlepsze. Swoje szanse mieli też Lorenzo Insigne, sam Ruiz, a dwa strzały Milika obronił Salvadore Sirigu. Goli wciąż nie było, Napoli coraz bardziej się irytowało.

Ratowały słupki

O ile przed przerwą neapolitańczyków zawiodła skuteczność, o tyle po przerwie jakby brakowało im pomysłu. Gospodarze zdecydowanie częściej utrzymywali się przy piłce, rozgrywali ją nawet na połowie rywala, ale zagrożenia pod bramką Torino z tego nie było. Coraz więcej było za to chaosu, niedokładność goniła niedokładność.

Źródło: PAP/EPA Wybija piłkę pomocnik Torino Tomas Rincon

Dwadzieścia minut przed końcem znów pokazał się Milik, ale w niedzielę wyraźnie brakowało mu szczęścia. Tym razem napastnik dobrze przyjął sobie piłkę, ale trafił jedynie w słupek. Polak tylko załamywał ręce.

Taka sama reakcja była udziałem Insigne kilka akcji później. Włoch uderzył precyzyjnie sprzed pola karnego, ale znów skończyło się na słupku.

Napoli było w niedzielę drużyną zdecydowanie lepszą, ale nie potrafiło udokumentować przewagi. Skończyło się rozczarowującym 0:0.

Drużyna Zielińskiego i Milika pozostaje wiceliderem tabeli, ale jej strata do prowadzącego Juventusu wzrosła do 13 punktów.

Napoli - Torino 0:0

Wyniki 24. kolejki Serie A:

Juventus - Frosinone 3:0

Cagliari - Parma 2:1

Atalanta - Milan 1:3

SPAL - Fiorentina 1:4

Empoli - Sassuolo 3:0

Genoa - Lazio 2:1

Udinese - Chievo 1:0

Inter - Sampdoria 2:1

Napoli - Torino 0:0

AS Roma - Bologna - poniedziałek