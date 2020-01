Najbardziej wartościowi piłkarze świata. Messi ósmy, Ronaldo 49.

23.10 | Kylian Mbappe na długo zapamięta swój występ w Lidze Mistrzów z Club Brugge. Mecz zaczął na ławce rezerwowych PSG, skończył z hat-trickiem i kilkoma rekordami. A to wszystko w 31 minut od wejścia na murawę.

Wyceny powstały za pomocą algorytmu, który brał pod uwagę m.in. wyniki osiągane w klubie i w reprezentacji, narodowość, wiek, długość obowiązywania kontraktu, pozycję na boisku, w końcu ligę, w której piłkarz gra, oraz poziom ekonomiczny reprezentowanego zespołu.



Gdyby kwoty wymienione w raporcie obowiązywały w świecie piłkarskim, kluby zainteresowane pozyskaniem Mbappe musiałby przygotować 265,2 mln euro, czyniąc go najdroższym piłkarzem na świecie.





Źródło: Getty Images Kylian Mbappe

Do tej pory najwięcej wyniósł transfer Neymara z Barcelony do PSG, do którego doszło w 2017 roku - 222 mln euro.

Lewandowski przed Ronaldo

Lewandowski zapowiada, że wróci na czas Świetne wieści z... czytaj dalej » Na drugiej pozycji według CIES sklasyfikowany został Raheem Sterling z Manchesteru City - 223,7 mln euro, a na trzeciej zawodnik Liverpoolu Mohamed Salah - 175,1.



Na ósmym miejscu znalazł się Lionel Messi, zdobywca Złotej Piłki za rok 2019. Gwiazdora Barcelony wyceniono na 125,5 mln euro.

Dopiero na 49. pozycji wylądował Cristiano Ronaldo, który w ostatnich latach wymieniał się najważniejszymi piłkarskimi nagrodami z Argentyńczykiem - 80,3 mln euro.



Wyżej od Portugalczyka uplasował się 36. Robert Lewandowski z Bayernu Monachium - 87,1 mln euro.