"Irbahimović" strzelał dla Los Angeles. Dwa gole z błędem na plecach

Video: Eurosport

Tottenham i PSG zaczęli kupować. Karuzela transferowa z 2 lipca

To był ciekawy wtorek na rynku transferowym. Tottenham przeprowadził aż dwa transfery. Klub z północnego Londynu sięgnął do kieszeni pierwszy raz po 517 dniach. Pierwszy letni transfer zrobiło również PSG, a do Widzewa podędrował Marcin Robak. Zobaczcie.

