Ukraina się zabawiła. Kolejne zespoły w ćwierćfinale MŚ U-20

Dla Ukraińców był to drugi w turnieju mecz na tyskim stadionie. Wcześniej pokonali tam Katar 1:0. Drużyna trenera Oleksandra Petrakowa wygrała grupę D z siedmioma punktami, w poniedziałek mogła liczyć na wsparcie grupy swoich kibiców.



"Panenka" Pinamontiego dała Włochom wygraną. Polacy powalczyli w drugiej połowie Na 1/8 finału... czytaj dalej » Być może ich obecność była efektem akcji ulotkowej, przeprowadzonej przed imprezą wśród zatrudnionych w tyskiej podstrefie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Część ulotek wydrukowano w języku ukraińskim, ze względu na pracowników z tego kraju.

Panamczycy z czterema punktami zajęli trzecie miejsce w grupie E, za Francją i Mali. Ich awans do 1/8 był niespodzianką.

Kontaktowy gol Panamy

Ukraińcy od początku atakowali, częściej mieli piłkę, regularnie próbowali rozmontować panamską obronę. Udało się im to w 23. minucie, kiedy po szybkiej akcji bramkę zdobył Daniło Sikan.



Po stracie gola Panamczycy starali się wyprowadzić akcje ofensywne, jednak nie potrafili zagrozić bramkarzowi Realu Madryt (wypożyczonemu do Leganes) Anrijowi Łuninowi.



Ukraińcy podwyższyli prowadzenie po błędzie bramkarza rywali, który przy rzucie rożnym tak odbił piłkę, że ta trafiła w poprzeczkę i spadła na głowę Denisa Popowa.



Kiedy tuż przed przerwą Sikan strzelił trzeciego gola, wydawało się, że losy awansu są rozstrzygnięte. Tymczasem pięć minut po zmianie stron Ernesto Walker, mimo asysty dwóch obrońców, zdobył z bliska kontaktową bramkę.



Na więcej błędów w defensywie Ukraińcy sobie nie pozwolili, trafili jeszcze raz i w ćwierćfinale zmierzą się z Kolumbią.

- Moi zawodnicy nie cieszyli się, bo byli bardzo zmęczeni. To normalna reakcja. Powiedziałem im zresztą, żeby sobie nie gratulowali, nie celebrowali zwycięstwa. Musimy zregenerować siły i zagrać ćwierćfinał. Na tym etapie turnieju nie ma słabych drużyn i my jesteśmy na to gotowi. Wiemy, że czeka nas trudne spotkanie z Kolumbią. Chciałbym, żeby mistrzem został zespół z Europy, może nasz? Czemu nie, zobaczymy - skomentował selekcjoner Ukrainy.

Ekwador z awansem

W ćwierćfinale turnieju zameldowali się też Ekwadorczycy, którzy w Lublinie pokonali 3:1 Urugwaj.

1/8 finału MŚ U-20: Ukraina – Panama 4:1 (3:0)

Bramki: 1:0 Daniło Sikan (23.), 2:0 Denis Popow (41.), 3:0 Daniło Sikan (45.), 3:1 Ernesto Walker (50.), 4:1 Serhij Buleca (83.).

1/8 finału MŚ U-20: Urugwaj - Ekwador 1:3 (1:1)

Bramki: 1:0 Ronald Araujo (11.), 1:1 Alexander Alvarado (31. - karny), 1:2 Sergio Quintero (75.), 1:3 Gonzalo Plata (83. - karny).