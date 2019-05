Strzelec sześciu goli w jednym meczu, 127 tysięcy widzów na finale. Mundial do lat 20 w liczbach

25.02.2019 | Kolumbia, Tahiti i Senegal będą w fazie grupowej mistrzostw świata do lat 20 rywalami polskich piłkarzy. - Chcemy rozegrać jak najwięcej meczów. Najlepsza drużyna siedem razy wyjdzie na boisko i do tego dążymy - powiedział trener Biało-Czerwonych Jacek Magiera.

0 - zagranicznych trenerów zdobywało tytuł mistrza świata do lat 20. Szkoleniowiec każdego z dotychczasowych 21 triumfatorów wywodził się z tego samego kraju co drużyna, którą prowadził.

0 - debiutantów wśród 24 drużyn, które zagrają w Polsce.

3 - tylko tyle zespołów z 24 uczestników tegorocznej imprezy w przeszłości zdobywało młodzieżowe mistrzostwo świata. To Argentyna, Francja i Portugalia.

3 - piłkarzy występowało aż na trzech mistrzowskich turniejach do lat 20. To grono tworzą Saudyjczyk Al Roomi (w 1985, 1987, 1989), Amerykanin Freddy Adu (2003, 2005, 2007) i Kanadyjczyk David Edgar (2003, 2005, 2007). Najbardziej znanym piłkarzem z tego grona, który jednak zmarnował swój talent, jest Adu.

4 - tylko tyle razy gospodarzem młodzieżowych MŚ był kraj z Europy. Związek Radziecki organizował turniej w 1985 roku, Portugalia w 1989, Holandia w 2005, a Turcja w 2013. Polska będzie piątym organizatorem ze Starego Kontynentu.

6 - tyle wynosi rekord strzelonych goli w jednym meczu mistrzostw świata U-20. Należy on do Brazylijczyka Adailtona. W 1997 roku Canarinhos wygrali z Koreą Południową 10:3, a były napastnik został królem strzelców, zdobywając łącznie 10 bramek.



6 - tytułów mistrza świata dzierżą rekordziści, Argentyńczycy (dwa razy cieszył się z pucharu Sergio Aguero). Tuż za nimi są Brazylijczycy, z pięcioma wygranymi turniejami. Dwa tytuły ma Portugalia, a po jednym Anglia, Francja, Niemcy, Serbia, Związek Radziecki, Hiszpania, Jugosławia i Ghana.

6 - arbitrów wykorzystało młodzieżowy turniej do lat 20 jako trampolinę do sędziowania finału mistrzostw świata. To: Brazylijczyk Arnaldo Coelho (1982), Meksykanin Edgardo Codesal Mendez (1990), Węgier Sandor Puhl (1994), Argentyńczyk Horacio Elizondo (2006), Anglik Howard Webb (2010) i Włoch Nicola Rizzoli (2014).

11 - goli strzelił Javier Saviola z Argentyny podczas edycji w 2001 roku. Nadzwyczajna skuteczność piłkarza, który potem występował m.in. w Barcelonie i Realu Madryt, doprowadziła reprezentację Argentyny do wygranej w tych mistrzostwach.

14 - po tylu sekundach od rozpoczęcia meczu z Kanadą z gola na mistrzostwach w 1985 roku cieszył się Monday Odiaka. To rekord, który nie został pobity do dziś.

22 - tegoroczne mistrzostwa będą 22. edycją. W historii imprezy, która miała swój początek w 1977 roku, tylko jeden kraj - Australia - gościł najlepsze młodzieżowe drużyny globu dwa razy.



631 - piłkarzy wzięło udział w mistrzostwach do lat 20, a potem wystąpiło na mundialu. Jeden i drugi Puchar Świata zdobywało już jednak tylko 14 zawodników, w tym czterech triumfatorów z Francji z 2018 r. A mianowicie: Paul Pogba, Florian Thauvin, Samuel Umtiti i Alphonse Areola.

888 - to liczba wszystkich rozegranych do tej pory meczów MŚ U-20. Najwięcej mają ich na koncie ci, których nie zobaczymy w Polsce, czyli Brazylijczycy. 18 startów i 103 spotkania - nie ma drugiej takiej drużyny. Po 15 razy startowali w turniejach Argentyńczycy, Australijczycy, Meksykanie, Hiszpanie i Amerykanie.



127 000 - tyle wynosi największa frekwencja i to nie jeśli chodzi o cały turniej, a jeden mecz. Miało to miejsce w finale mistrzostw w 1991 roku. W Lizbonie spotkali się Portugalczycy i Brazylijczycy, a tytuł po rzutach karnych zdobyli gospodarze.

Jeśli chodzi o cały turniej, to najwyższą średnią frekwencję odnotowano w mistrzostwach rozegranych osiem lat wcześniej w Meksyku w 1983 roku. Tam niemal każde spotkanie oglądało ponad 36 tysięcy widzów.

Mecze w polskiej grupie na MŚ U-20 Data Mecz 23 maja 2019 Tahiti - Senegal

23 maja 2019 Polska - Kolumbia

26 maja 2019 Senegal - Kolumbia

26 maja 2019 Polska - Tahiti 29 maja 2019 Kolumbia - Tahiti 29 maja 2019 Senegal - Polska