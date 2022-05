Po raz drugi awansowali do piłkarskiej ekstraklasy. "Zbudowaliśmy świetny zespół"

Wielkie święto w Łodzi. Nowy stadion ŁKS otwarty To było wielkie... czytaj dalej » Pierwszy raz legniczanie znaleźli się w elicie w sezonie 2018/19, ale po roku spadli. Od tamtego momentu z urzędu byli stawiani w gronie zespołów bijących się o promocję, ale udało się powrócić do ekstraklasy dopiero po trzech latach.

Awans kosztował wiele pracy

- Zdaję sobie sprawę, że przed nami bardzo dużo pracy, ale taka praca to przyjemność i nagroda. Jesteśmy zresztą przyzwyczajeni do ciężkiej pracy, bo cały ten sezon był dla nas taki. Trzeba zakasać rękawy i robić dalej swoje. Najpierw musimy jednak dograć sezon do końca, bo absolutnie nie zamierzamy nikomu odpuszczać. Awans jest, ale gramy dalej - poinformował prezes klubu z Dolnego Śląska Tomasz Brusiło.

Po 31 kolejkach 1. ligi otwierająca tabelę Miedź ma na swoim koncie 68 punktów. Druga Arka traci do niej 11, a trzeci Widzew Łódź 12 punktów. Awans na trzy mecze przed końcem rozgrywek stał się faktem po niedzielnej porażce gdynian 1:4 z Resovią.

- Myślałem, że prędzej Widzew straci punkty w derbach z ŁKS i to da nam awans, ale z takiego rozwiązania też się cieszę. Większa radość była jednak w sobotę, po wygranych derbach z Chrobrym. Tak naprawdę już wtedy byliśmy niemal pewni awansu, bo wiedziałem, że ten jeden brakujący punkt na pewno w tych trzech ostatnich kolejkach zdobędziemy. Radość wielka, bo przypomnę, że przed sezonem wcale nie byliśmy głównym faworytem do awansu. Zbudowaliśmy jednak świetny zespół i za to wielkie brawa dla trenera Wojciecha Łobodzińskiego – przyznał Brusiło.



Zrobiliśmy TO razem pic.twitter.com/nsCouR7p2v — MKS Miedź Legnica (@MiedzLegnica) May 1, 2022





Walka za plecami Miedzi

O drugie miejsce, gwarantujące bezpośredni awans do ekstraklasy, powalczą Arka (57 punktów), Widzew (56 i jeden rozegrany mecz mniej) i Korona Kielce (55).

Przepustkę do ekstraklasy uzyska jeszcze trzecia drużyna. Wyłonią ją baraże rozegrane przez ekipy z miejsc 3-6 na koniec sezonu.

W swoim jedynym sezonie w krajowej elicie Miedź zajęła przedostatnie, 15. miejsce. Rozgrywki zakończyła z 10 zwycięstwami, 10 remisami i 17 porażkami. Do utrzymania zabrakło jej punktu.

Największym sukcesem klubu pozostaje Puchar Polski z 1992 roku i wyrównane mecze z AS Monaco w pierwszej rundzie Pucharu Zdobywców Pucharów w kolejnym sezonie.