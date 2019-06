Media: Pomocnik zamieni Real Madryt na Atletico. Chce go Simeone

Los Rojiblancos obawiają się odejścia swojego pomocnika Rodriego, który w kontrakcie wpisaną ma klauzulę w wysokości 70 mln euro. Chętnych na jej aktywowanie ponoć nie brakuje, a na czele kolejki po gracza ustawili się Manchester City i Bayern Monachium.

Real Madryt pozyskał "japońskiego Messiego". Interesowały się nim największe kluby Real Madryt... czytaj dalej » Llorente już w styczniu miał być wypożyczony do Alaves, jednak uraz Casemiro, w połączeniu ze zwyżką formy 24-latka, sprawił, że Królewscy zatrzymali go u siebie do końca sezonu.

Brakuje minut

Sytuacja urodzonego w Madrycie piłkarza szybko się jednak pogorszyła, gdy do klubu przyszedł nowy trener Zinedine Zidane. Francuz bardzo szybko zakomunikował, że Llorente musi zostać latem wypożyczony.

- Marcos potrzebuje więcej minut na boisku. W trakcie sezonu 2016/2017, gdy był wypożyczony do Alaves, spisywał się znakomicie. Teraz ten scenariusz mógłby się powtórzyć - ocenił w kwietniu Zidane.

Drugie podejście Simeone

Wkrótce jednak okazało się, że szkoleniowiec jest w stanie zaakceptować nawet transfer definitywny. Wówczas do gry włączyło się Atletico, którego trener Diego Simeone próbował sprowadzić Llorente już w 2017 roku.

24-letni pomocnik w barwach Realu rozegrał 37 meczów, strzelając dwa gole. W minionych rozgrywkach ligowych pojawił się na boisku siedem razy, a po przyjściu Zidane'a dwukrotnie. Pozyskaniem piłkarza, wycenianego przez serwis Transfermarkt na 20 mln euro, jest również AS Roma. Atletico jest jednak w stanie zapłacić za pomocnika dwa razy więcej.

W reprezentacjach młodzieżowych Hiszpanii Llorente rozegrał 13 meczów.