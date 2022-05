Media: Kylian Mbappe może zostać w Paryżu. Astronomiczna oferta PSG

Kontrakt 23-letniego Mbappe z PSG wygasa w czerwcu. Francuskie media zdążyły ogłosić, że mistrz świata z 2018 roku kilka miesięcy temu uzgodnił już warunki umowy z Realem Madryt.

Lewandowski pozuje w koszulce Bayernu na przyszły sezon Bayern Monachium... czytaj dalej » Piłkarz rzecz jasna milczy na ten temat. W zeszłym miesiącu na jednej z konferencji prasowych oświadczył tylko, że żadnej decyzji co do swojej przyszłości jeszcze nie podjął.

Kylian Mbappe może zostać w PSG

W czwartek dziennik "Le Parisien" ujawnił, że PSG jest bardzo zdeterminowane, żeby zatrzymać Mbappe i ponoć nie stoi na straconej pozycji. Szefowie mistrzów Francji mieli zaoferować mu dwuletni kontrakt (z opcją przedłużenia o kolejny sezon) i bajońskie sumy. Francuska gazeta napisała o rocznej pensji rzędu 50 milionów euro netto. Do tego premia lojalnościowa za podpisanie nowej umowy w wysokości 100 mln, też netto.

Według "Le Parisien" zwolennikami pozostania Mbappe w Paryżu są rodzice piłkarza. To oni dbają o interesy syna. "Zasadniczo zgodzili się i przyjęli fantastyczną ofertę prezesa Nassera Al-Khelaifiego i katarskich właścicieli klubu" - napisano.



INFO LE PARISIEN Entre Mbappé et le PSG, c'est bien parti pour durer

https://t.co/htAZv5xcBtpic.twitter.com/UWVPLyuOU0 — Le Parisien PSG (@le_Parisien_PSG) May 5, 2022

Z kolei hiszpańska gazeta "Marca" po publikacji "Le Parisien" skontaktowała się z matką Mbappe Fayzą Lamarą, która zdementowała doniesienia Francuzów. Żadne dokumenty z PSG nie zostały podpisane.

"Źródła zbliżone do Kyliana Mbappe zaprzeczają jakiemukolwiek porozumieniu z PSG… lub Realem Madryt. Piłkarz nadal zastanawia się nad tym z rodziną. Decyzja ma zostać podjęta wkrótce" - poinformował w mediach społecznościowych włoski dziennikarz Fabrizio Romano.



Sources close to Kylian Mbappé deny any agreement reached with PSG… or Real Madrid. He’s still thinking about it with his family. Decision to be made soon.#Mbappé — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2022

Kylian Mbappe trafił do PSG z Monaco

Mbappe już w lipcu 2021 zgłosił chęć opuszczenia PSG. Wyjawił wtedy oficjalnie, że poprosił władze klubu o zgodę na odejście. - Chciałem, żeby klub otrzymał za mnie środki na sprowadzenie jakościowego zmiennika - tłumaczył wtedy na antenie RMC Sport.

Napastnik dołączył do paryskiej ekipy w 2017 roku. Najpierw na roczne wypożyczenie, a potem już na zasadzie transferu definitywnego z AS Monaco. Zapłacono za niego 180 milionów euro.