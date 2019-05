Nie tylko Barcelona. De Ligt na celowniku Bayernu

Ajax to prawdziwa rewelacja Ligi Mistrzów. Drużyna, której kręgosłup tworzą młodzi piłkarze, jest bliska awansu do finału tych prestiżowych rozgrywek. Rozgrywający Frenkie De Jong już zdążył podpisać kontrakt z Barceloną i do Dumy Katalonii dołączy po zakończeniu tego sezonu. Kolejnym piłkarzem z wielkim szansami na transfer jest De Ligt.

Niemcy piszą o fenomenie Lewandowskiego. "Kontuzje? Zmęczenie? To go nie dotyczy" Niemcy wciąż nie... czytaj dalej » Wcześniej 19-letniego obrońcę najczęściej łączono właśnie z Barceloną. De Ligta wymienia się również jako cel transferowy Ole Gunnara Solskjaera, który latem będzie zarządzał przebudową Manchesteru United. Na tym nie koniec.

Przechwyt Bayernu?

Christian Falk z dziennika "Bild" podał, że do walki o pozyskanie Holendra mógłby się włączyć Bayern. Wcześniej pojawiły się informacje, że zespół z Bawarii rozpoczął podchody pod Erika ten Haga, który na stanowisku szkoleniowca miałby zastąpić krytykowanego Niko Kovaca. Obecność znajomego trenera mogłaby być silnym argumentem przy negocjacjach z De Ligtem.

Falk wskazuje jednak na to, że, według jego informacji, obrońca jest już w trakcie bardzo zaawansowanych rozmów z Barceloną. W tym momencie niezwykle trudne może już być przekonanie De Ligta do przeprowadzki do Monachium. Dziennikarz wskazuje jednak na to, że to Bayern jest jednym z ulubionych klubów Holendra.

Na razie to tylko spekulacje. Pewne jest natomiast to, że gdyby doszło do transferu, w grę wchodziłyby duże pieniądze. "Catalunya Radio" wymienia kwotę w wysokości około 70 milionów euro.