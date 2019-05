"Bayern rozpoczął negocjacje ze szkoleniowcem Ajaksu"

Robert Lewandowski strzela, a Bayern prowadzi na wyjeździe w półfinale Pucharu Niemiec z Werderem 1:0. To już 30. bramka Polaka w tych rozgrywkach. Transmisja spotkania trwa w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Rzuty karne Robert Lewandowski ma opracowane do perfekcji. Tym razem z jedenastu metrów Polak trafił przeciwko Werderowi w półfinale Pucharu Niemiec. Bramka dała Bayernowi prowadzenie 3:2 i prawdopodobnie awans do wielkiego finału.

Kovac był w trakcie sezonu wielokrotnie krytykowany. Dowodzona przez niego drużyna odpadła z Ligi Mistrzów po rywalizacji z Liverpoolem, a w Bundeslidze długo musiała oglądać plecy Borussii Dortmund. Bayern prawdopodobnie mistrzem Niemiec jednak zostanie, ale styl, w którym tego dokona, pozostawia wiele do życzenia. Nawet dublet na krajowym podwórku może nie uratować chorwackiego trenera.

Gorącym nazwiskiem na rynku jest Erik ten Hag, który dokonuje cudów z Ajaksem. Zespół prowadzi w lidze holenderskiej, a w Champions League jest o krok od wielkiego finału. Zachwyca stylem gry i skutecznością. W grupie walczył jak równy z równym z Bayernem, a w fazie pucharowej wyeliminował takie tuzy jak Real czy Juventus.

Działacze z Bawarii chcą, żeby właśnie tak grał ich zespół. Byłoby to korzystne dla Roberta Lewandowskiego, który w trakcie sezonu nie był zadowolony z postawy prezentowanej przez drużynę. Mówił otwarcie, że brakuje jej jakości.

Dla Ten Haga może to być ostatni sezon w Holandii. Jak informuje Sport 1 trener rozpoczął już negocjacje z mistrzami Niemiec. Kontrakt 49-latka obowiązuje do 2020 roku, ale Bayern - według Sport 1 - ma zrobić wszystko, żeby go sprowadzić.

Ten Haga może nie zatrzymać w Amsterdamie nawet wysoka podwyżka. Szkoleniowiec zdaje sobie sprawę, że po sezonie drużyna straci kilka czołowych piłkarzy. Już wiadomo, że do Barcelony przeniesie się pomocnik Frenkie de Jong, a obrońcę Matthijsa de Ligta i ofensywnego pomocnika Hakima Ziyecha widziałyby u siebie największe kluby w Europie.