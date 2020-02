Sceny jak z horroru w Lidze Mistrzów. "Krwi więcej niż w walce Fury'ego z Wilderem"

W Lyonie zbliżała się 30. minuta, kiedy gracze Juve wykonywali rzut wolny. Dla de Ligta nadarzyła się zatem okazja, by pobiec w pole karnych rywali i poszukać okazji do strzelenia gola. Nie znalazł jej, a co gorsza, mocno się poturbował.

Rozbita głowa, rozcięcie

20-letni Holender został zahaczony przez jednego z piłkarzy Lyonu i się przewrócił. Po chwili upadł na niego kolega z drużyny Alex Sandro, trafiając korkami w klatkę piersiową, a kolanem w głowę. Poobijany obrońca dość szybko się podniósł, ale kiedy krew zaczęła broczyć z jego głowy strumieniami, sędzia przerwał grę.

Źródło: Getty Images Matthijs de Ligt szybko trafił pod opiekę klubowych lekarzy

Juventus bez pomysłu. Olympique Lyon ze skromną zaliczką Z wyrównanego,... czytaj dalej » De Ligt momentalnie zbiegł za linię boczną i został opatrzony przez klubowych lekarzy. Na szczęście uraz nie okazał się poważny i Holender mógł dokończyć spotkanie.

Obok dość niespodziewanego wyniku to właśnie uraz byłego piłkarza Ajaksu jest w środę najszerzej komentowany w mediach - tych tradycyjnych, jak i społecznościowych.

Szczególnie aktywni okazali się angielscy kibice, którzy o zdarzeniu rozpisywali się na Twitterze. Wśród komentarzy znalazły się porównania m.in do słynnego zdjęcia Terry'ego Butchera czy nawiązanie do bohaterów filmów Quentina Tarantino.

"Krwi było więcej niż w całej walce Tysona Fury'ego z Deontayem Wilderem" - napisał jeden z fanów, odwołując się do sobotniego pojedynku o mistrzostwo świata wagi ciężkiej. "Tymczasem w Lyonie de Ligt zamienił się w postać z filmu Tarantino" - dorzucił inny.

Źródło: Getty Images Matthijs de Ligt wrócił do gry w specjalnym opatrunku

Środowe spotkanie rozstrzygnął Lucas Tousart, który pokonując Wojciecha Szczęsnego, strzelił jedynego gola. Rewanż w Turynie zaplanowano na 17 marca.