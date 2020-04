Kluby i piłkarze łączą się w bólu z Pepem Guardiolą

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

"Rodzina Manchesteru City jest zdruzgotana, ogłaszając śmierć matki Pepa - Dolors Sali Carrio w mieście Manresa koło Barcelony po zakażeniu koronawirusem. Miała 82 lata." - poinformował w poniedziałek angielski klub.

"Głęboko zasmuceni"

Z kondolencjami dla swojego byłego wybitnego piłkarza i trenera pospieszyła FC Barcelona.

"My w FC Barcelona jesteśmy głęboko zasmuceni utratą Dolors Sali w tym trudnym czasie i chcielibyśmy wyrazić nasze najszczersze kondolencje, szczególnie wobec Pepa Guardioli, jego rodziny oraz przyjaciół. Spoczywaj w pokoju" - napisano w komunikacie na twitterowej stronie klubu.



We at FC Barcelona are deeply saddened by the loss of Dolors Sala during this difficult time, and we would like to express our most heartfelt condolences, especially to Pep Guardiola, his family, and his friends. Rest in Peace https://t.co/dD5Sl18IyI — FC Barcelona (from ) (@FCBarcelona) April 6, 2020





Kondolencje wyraził Real Madryt. Guardiola wielokrotnie rywalizował z Królewskimi na boisku jako piłkarz i trener.

"Real Madryt głęboko ubolewa nad śmiercią Dolors Sali Carrio, matki Pepa Guardioli. Nasz klub pragnie złożyć kondolencje jej rodzinie i bliskim". Na Twitterze obok logo klubu ze stolicy Hiszpanii pojawił się kir.



El Real Madrid C. F. lamenta profundamente el fallecimiento de Dolors Sala Carrió, madre de Pep Guardiola. Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a su familia y a sus seres queridos. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 6, 2020





W podobnym tonie wyrazy współczucia dla Pepa Guardioli i jego rodziny wyraziły także wielkie kluby z Wysp Brytyjskich, m.in.: Manchester United, Chelsea czy Liverpool.



Everyone at Manchester United is saddened to hear this terrible news. We send our heartfelt condolences to Pep and his family. #ACityUnitedhttps://t.co/vN3impeJy4 — Manchester United (@ManUtd) April 6, 2020







All of us at Chelsea send our deepest condolences to Pep Guardiola and his family. https://t.co/I3U2sdNXyD — Chelsea FC - #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) April 6, 2020







Sad news. We send our best wishes to Pep Guardiola and his family. https://t.co/aFxX8cPcjQ — This Is Anfield (@thisisanfield) April 6, 2020





"Zawsze traktowałeś mnie jak syna"

Zmarła matka Pepa Guardioli. Była zakażona koronawirusem Matka menedżera... czytaj dalej » Kondolencje dla Pepa Guardioli spływają także od piłkarzy, trenerów i futbolowych ekspertów.

"Zawsze traktowałeś mnie jak syna i tak jak w rodzinie śmiejemy się razem, tak i płaczemy razem. Moje najgłębsze kondolencje dla Pepa i całej rodziny Guardiola" - napisał na Twitterze francuski piłkarz Manchesteru City- Benjamin Mendy.

"Naprawdę przykro mi słyszeć, że matka Pepa Guardioli nie żyje. Moje myśli są teraz z nim i jego rodziną. To smutne" - wyraził swoje ubolewanie Gary Lineker, były wielokrotny reprezentant Anglii, a obecnie ekspert telewizyjny.

Tak samo inny były kadrowicz Rio Ferdinand oraz czynny reprezentant - Marcus Rashford.



You always have treated me like a son and just like in a family we laugh together, we also cry together. My deepest condoleances to Pep and all the Guardiola family pic.twitter.com/qwjySGDMPF — Benjamin Mendy (@benmendy23) April 6, 2020







Really sorry to hear that Pep Guardiola’s mother has passed away. Thoughts are with him and his family. So sad. — Gary Lineker (@GaryLineker) April 6, 2020



Sending my love & condolences to Pep and his family! https://t.co/eybYRsmXvI — Rio Ferdinand (@rioferdy5) April 6, 2020