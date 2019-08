Trener zwolniony. Nie spełnił absurdalnego ultimatum

Rumak prowadził Odrę od 14 maja 2018 roku. W poprzednim sezonie drużyna pod jego wodzą zajęła 12. pozycję, natomiast w sześciu meczach obecnych rozgrywek dwukrotnie zremisowała i doznała czterech porażek. W tabeli ekipa z Opola wyprzedza tylko Chrobrego Głogów, który w sześciu spotkaniach zdobył jeden punkt.

Absurd na zapleczu ekstraklasy. Klub wystosował ultimatum dla trenera Polski futbol... czytaj dalej » Razem z trenerem Rumakiem pracę stracili także dyrektor sportowy Dariusz Motała i fizjolog Marcin Andrzejewski.

Bez niespodzianki

Ten ruch nie jest jednak żadnym zaskoczeniem. Jak pisaliśmy w czwartek, władze Odry zadziwiły piłkarskie środowisko, podając do publicznej wiadomości (za pośrednictwem Twittera) warunki ultimatum, jakie Rumak musiał spełnić, jeśli chciał zachować posadę. Pomysł szefów opolskiego klubu wywołał sporo drwin w mediach społecznościowych.

"Zarząd Klubu Odra Opole podjął decyzję, że w przypadku braku zwycięstwa w najbliższym meczu z Radomiakiem oraz niezdobycia 4 punktów w kolejnych dwóch meczach, kontrakt z trenerem zostanie rozwiązany" - brzmiał krótki komunikat. Tweeta później skasowano.

"Zacząłem się uśmiechać"

- Uchylę wam rąbka tajemnicy - Rumak skomentował całą sprawę po meczu z Radomiakiem. - Kiedy dowiedziałem się o tym, że chce mi się postawić ultimatum, to zacząłem się uśmiechać. Tylko tak mogłem to skwitować, bo jeśli umawiamy się na projekt, to go zróbmy. Wszystko jest kwestą perspektywy - czy jesteś nastawiony pozytywnie, czy patrzysz na życie negatywnie - podsumował filozoficznie.

Obowiązki pierwszego szkoleniowca powierzono byłemu piłkarzowi Odry i asystentowi Rumaka - Piotrowi Plewni. 42-latek był już w maju ubiegłego roku przez pewien czas trenerem tego zespołu – po zwolnieniu Mirosława Smyły, a przed przyjściem Rumaka. To pierwsza w tym sezonie zmiana szkoleniowca w tej klasie rozgrywkowej.