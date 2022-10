Marcin Bułka trafiony przedmiotem rzuconym z trybun

Działo się to wszystko podczas meczu Ligi Konferencji, trzeciej kolejki rozgrywek. Nice grało w Czechach, ze Slovacko.

Gdy dochodziła godzina gry, akurat zespół Polaka prowadził 1:0, z trybun w bramkarza, niespieszącego się z wybiciem piłki, poleciał kubek. Trafił go w ramię.



Marcin Bulka a reçu en plein match un verre rempli de bière de la part du kop de Slovacko...



@RMCsport#SLOOGC#UECLpic.twitter.com/C3mwKfvCZn — Lagazettefoot (@lagazettefoot) October 6, 2022





Kilka minut przerwy

Kubek, na pewno był pełny, bo na powtórkach wyraźnie było widać, jak z niego wylewa się jakaś ciecz. Sok, woda, piwo? Nieistotne. Polak przewrócił się, potrzebował pomocy medycznej. Po kilku minutach pozbierał się, sędzia naradzał się z delegatem UEFA i kapitanem gospodarzy, meczu nie przerwano.

Źródło: Dalibor Gluck/CTK/PAP Marcin Bułka po uderzeniu był opatrywany przez lekarzy

Więcej goli nie padło. Nice wygrało 1:0, a Bułka na koniec zarobił żółtą kartkę, bo po ostatnim gwizdku pospieszył do kibiców, prawdopodobnie próbując w pojedynkę wyjaśnić wcześniejszą sytuację.

Wyniki 3. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji:



Grupa A

Heart of Midlothian - Fiorentina 0:3 (0:2)

RFS Ryga - Istanbul Basaksehir 0:0



Grupa B

Anderlecht - West Ham United 0:1 (0:0)

Silkeborg IF - FCSB Bukareszt 5:0 (3:0)



Grupa C

Lech Poznań - Hapoel Beer Szewa 0:0

Villarreal - Austria Wiedeń 5:0 (2:0)



Grupa D

FC Slovacko - Nice 0:1 (0:0)

FC Koeln - Partizan Belgrad 0:1 (0:1)



Grupa E

Dnipro-1 - FC Vaduz 2:2 (1:1) - mecz w Koszycach (Słowacja)

AZ Alkmaar - Apollon Limassol 3:2 (1:1)



Grupa F

Molde FK - Shamrock Rovers 3:0 (1:0)

KAA Gent - Djurgaarden 0:1 (0:1)



Grupa G

Sivasspor - Ballkani Suva Reka 3:4 (1:2)

Slavia Praga - FCR Cluj 0:1 (0:1)



Grupa H

Pjunik Erywań - Żalgiris Wilno 2:0 (1:0)

FC Basel - Slovan Bratysława 0:2 (0:2)