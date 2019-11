Zacięty mecz w Manchesterze. Wygrana Liverpoolu w Londynie

Hit na Etihad Stadium nie rozczarował. Od pierwszej minuty kibice oglądali spotkanie z dużą liczbą ciekawych akcji. Na tempo również nikt nie mógł narzekać. Duża w tym zasługa Chelsea, która do Manchesteru wcale nie przyjechała się tylko bronić. Frank Lampard ofensywnie nastawił swoich piłkarzy, czego efektem było objęcie prowadzenia.

Skuteczny jak Kante

W 22. minucie kapitalnym podaniem ze środka boiska popisał się Mateo Kovacić. Piłkę świetnie opanował N’Golo Kante i sprytnie pokonał Edersona. Francuz oddał trzeci celny strzał w tym sezonie i zdobył... trzecią bramkę.



3 - N'Golo Kanté has scored three goals from his three shots on target in the Premier League this season. Efficient. #MCICHE — OptaJoe (@OptaJoe) November 23, 2019





Odpowiedź The Citizens

Podrażnieni gospodarze zdołali odpowiedzieć siedem minut później. W szczęśliwych okolicznościach wyrównał Kevin De Bruyne, któremu z pomocą przyszedł rykoszet od Kurta Zoumy. Na odbitą piłkę nie mógł zareagować Kepa Arrizabalaga.

Dobry wynik drużyny Bednarka, choć stracili zwycięstwo w ostatniej akcji Zła seria... czytaj dalej » The Citizens poszli za ciosem. W 37. minucie na przebój poszedł Riyad Mahrez. Solową akcję zakończył strzałem, po którym skapitulował bramkarz Chelsea.

Jeszcze przed przerwą gospodarze mogli podwyższyć prowadzenie. Po błędzie Kepy w poprzeczkę trafił jednak Sergio Aguero.

W drugiej połowie tempo gry nadal było wysokie. Piłkarze Manchesteru City chcieli przypieczętować wygraną, a goście próbowali doprowadzić do wyrównania.

W 53. minucie znów dał o sobie znać Kante. W ostatniej chwili jego strzał został jednak wyblokowany przez Fernandinho. Chwilę później, po drugiej stronie boiska, piłkę z linii bramkowej po strzale Joao Cancelo wybił jeden z obrońców Chelsea.

VAR na centymetry

W doliczonym czasie gry piłkę do siatki Kepy wpakował jeszcze Raheem Sterling, ale po sprawdzeniu sytuacji w systemie VAR sędzia dopatrzył się centymetrowego spalonego.



VAR is a joke... but Sterling was CLEARLY offside. pic.twitter.com/1zr1OCX5JN — Jack (@WorkTheSpace) November 23, 2019





Ostatecznie The Citizens pokonali Chelsea tylko 2:1 i przeskoczyli sobotniego rywala w tabeli.

Lider musiał się namęczyć

Wcześniej spore problemy na wyjeździe z Crystal Palace miał Liverpool. The Reds, liderzy Premier League, objęli prowadzenie w 49. minucie, kiedy gola strzelił Sadio Mane. Gospodarze zdołali wyrównać w 82. minucie za sprawą Wilfrieda Zahy. Radość Orłów nie trwała jednak zbyt długo. 180 sekund później trafił Roberto Firmino, który zapewnił ekipie Juergena Kloppa trzy punkty.

Po 13 kolejkach w tabeli prowadzi Liverpool, który ma osiem punktów przewagi nad rewelacyjnie spisującym się Leicester City. Manchester City zajmuje trzecie miejsce ze stratą dziewięciu punktów do lidera.

Manchester City - Chelsea 2:1 (2:1)

Bramki: De Bruyne (29.), Mahrez (37.) - Kante (21.)

Wyniki sobotnich meczów Premier League:

West Ham United - Tottenham 2:3

Arsenal - Southampton 2:2

Bournemouth - Wolverhampton Wanderers 1:2

Brighton & Hove Albion - Leicester City 0:2

Crystal Palace - Liverpool 1:2

Everton - Norwich City 0:2

Watford - Burnley 0:3

Manchester City - Chelsea 2:1