Maciej Rybus o pozostaniu w Rosji. "Gdybym wyjechał, też nie miałbym gwarancji"

Maciej Rybus przeniósł się z Lokomotiwu do innego moskiewskiego klubu - Spartaka

4.06 | Polacy przygotowują się do Euro.

Sprawa Rybusa wciąż wzbudza olbrzymie kontrowersje w Polsce. W czerwcu Spartak Moskwa, jeden z najbardziej utytułowanych klubów w Rosji, ogłosił, że podpisał dwuletni kontrakt z 66-krotnym reprezentantem Polski.

Rybus, któremu wygasła umowa z Lokomotiwem Moskwa, postanowił nadal grać w kraju bombardującym od kilku miesięcy Ukrainę. Rosja z tego powodu jest wykluczona z międzynarodowej społeczności, także tej sportowej, dlatego na 33-letniego piłkarza posypały się gromy. Według Mariusza Piekarskiego, menedżera Rybusa, była to jedyna oferta dla jego klienta, który sam przyznał, że kierował się dobrem rodziny. Żona Rybusa jest Rosjanką, ma z nią dwójkę dzieci. Zawodnik w tym kraju mieszka od dekady (z roczną przerwą na występy w Olympique Lyon).

Maciej Rybus o mundialu i reprezentacji Polski

Polski Związek Piłki Nożnej na decyzję Rybusa zagregował po kilku dniach, informując, że "w związku z aktualną sytuacją klubową" piłkarz nie zostanie powołany na wrześniowe zgrupowanie kadry oraz nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu drużyny na mistrzostwa świata.

Moder przeszedł kolejną operację kolana. Wyjazd na mundial już tylko marzeniem? Jakub Moder... czytaj dalej » O tę kwestię Rybus został zapytany przez dziennikarzy portalu sport-express.ru.

- Po podjęciu decyzji, że zostaję w Rosji, widziałem, że tracę szansę na udział w mistrzostwach świata. Mimo wszystko postanowiłem zostać. Mam rodzinę w Rosji i od dawna mieszkam w tym kraju - powiedział piłkarz.

- Rozmawiałem o tym z selekcjonerem (Czesławem Michniewiczem – red.). Wyjaśnił mi, jak wygląda sytuacja - dodał.

Prawdopodobnie była to ostatnia szansa dla Rybusa, żeby zagrać na drugim mundialu w karierze.

Rybus: nie miałbym gwarancji

Zawodnik widzi to inaczej. - W kadrze zaczynają występować młodsi piłkarze, którzy grają w dobrych klubach. To, że jestem doświadczony, nie oznacza, że zostałbym powołany. Takiej gwarancji nie miałbym też, gdybym wyjechał do innego kraju - wyjaśnił Rybus.

Na pytanie, czy nie żałuje swojej decyzji, odpowiedział: - Zagrałem już wiele meczów dla Polski. Czas, żeby pokazała się młodzież.

Zaznaczył przy tym, że nie zamknął reprezentacyjnego rozdziału. - Nigdy tego nie powiem. Jeśli dostanę telefon, przyjadę - zapewnił.

Źródło: Getty Images Maciej Rybus w barwach Spartaka Moskwa

Maciej Rybus z pierwszym golem w Spartaku

Rybus wystąpił do tej pory w trzech ligowych meczach Spartaka. W ostatnim, rozegranym w sobotę przeciwko ekipie Fakieł Woroneż, strzelił pierwszego gola. Spartak wygrał 4:1, w tabeli Priemjer-Ligi zajmuje drugie miejsce (16 punktów, o jeden mniej od prowadzącego Zenita).

Mistrzostwa świata w Katarze rozpoczną się 20 listopada. Polacy w grupie C zagrają z Argentyną, Arabią Saudyjską i Meksykiem.