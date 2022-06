Rybus zamienił jeden klub w Moskwie na drugi. "Mężczyzna ma dbać o rodzinę i jej bezpieczeństwo"

01.06 | Reprezentacja Polski trenowała na stadionie Śląska we Wrocławiu przed meczem z Walią w Lidze Narodów.

31.05 | Walia z Garethem Bale'm trenowała we wtorek we Wrocławiu przed meczem z Polakami.

06.06 | Tymoteusz Puchacz był krytykowany za dośrodkowania po meczu Polska - Walia. Na konferencji prasowej powiedział, co o tym myśli.

07.06.22 | Trener reprezentacji Polski w piłce nożnej Czesław Michniewicz zapowiedział, że jego drużyna w środowym, wyjazdowym meczu z Belgią w Lidze Narodów nie zamierza tylko się bronić. - Liczymy, że jak będziemy wywierać presję na przeciwnika, to wtedy błędy się pojawią - zapowiedział selekcjoner.

Z dość niewygodnym pytaniem musiał zmierzyć po wygranym aż 6:1 meczu z Polską piłkarz gospodarzy Eden Hazard. Jeden z dziennikarzy poprosił go, aby ocenił szansę Biało-Czerwonych w najbliższym spotkaniu z Holandią. Przypomnijmy, Belgowie przegrali kilka dni temu z tą reprezentacją aż 1:4.

09.06 | Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN mówił o podróży Polaków z Brukseli do Rotterdamu.

"Z radością ogłaszamy podpisanie kontraktu z polskim lewym obrońcą Maciejem Rybusem na zasadzie wolnego transferu. 32-letni zawodnik dołączy do nas na dwa lata. Witamy, Maciej!" - napisano na koncie Spartaka na Twitterze.



W czerwcu skończył się kontrakt Rybusa z Lokomotiwem, w którym Polak występował od 2017 roku. Rozegrał w nim 136 meczów, strzelił trzy gole i zaliczył 12 asyst. Z moskiewskim klubem wywalczył w 2018 roku mistrzostwo kraju, a w 2019 i 2021 - Puchar Rosji.

Wcześniej grał w Legii Warszawa, Tereku Grozny i Olympique Lyon. W reprezentacji Polski wystąpił dotychczas w 66 meczach (dwie bramki).

Z uwagi na agresję zbrojną Rosji na Ukrainę selekcjoner Czesław Michniewicz nie powoływał Rybusa do reprezentacji, aby m.in. oszczędzić doświadczonemu piłkarzowi zamieszania wokół jego osoby. Decyzja o pozostaniu w Moskwie nie ułatwi piłkarzowi powrotu do kadry narodowej.

"Po 5 latach w Lokomotiv Maciek przenosi się do Spartaka, z którym związał się 2 letnią umową. Mężczyzna w życiu ma przed sobą różne zadania, misje ale przede wszystkim ma dbać o Rodzinę i jej bezpieczeństwo. To mój jedyny komentarz do nadchodzących komentarzy pod tym postem" – przekazał w mediach społecznościowych agent piłkarza Mariusz Piekarski po ogłoszeniu umowy.

Żona Rybusa jest Rosjanką. Mają dwójkę dzieci, które od urodzenia wychowują się w jej ojczyźnie.