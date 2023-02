Piłkarz reanimowany na boisku. Dramatyczne sceny pod Warszawą

Polonia Warszawa w poprzednim sezonie awansowała do II ligi

Legionovia z Polonią walczą o awans do drugiej ligi

Legionovia z Polonią walczą o awans do drugiej ligi

Legionovia z Polonią walczą o awans do drugiej ligi

Dramatyczne sceny rozegrały się na obiektach Ożarowianki w miejscowości Kręczki.

"W środę na treningu pierwszego zespołu Polonii zdarzyła się sytuacja, której nigdy nie chcielibyśmy być świadkami. U naszego nowego napastnika, Macieja Radaszkiewicza, wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Dzięki skutecznej resuscytacji przeprowadzonej przez członków sztabu szkoleniowego – trenera przygotowania motorycznego Bartosza Jastrzębskiego oraz fizjoterapeutę Wojciecha Milczarka – zawodnikowi udało się przywrócić funkcje życiowe. Obecnie przebywa pod opieką lekarzy" - napisano w klubowym oświadczeniu.

"Klub, mając na względzie dobro samego zawodnika oraz jego bliskich, nie będzie na razie udzielał dalszych informacji na temat stanu zdrowia piłkarza. Maciek otrzymuje oraz będzie otrzymywał od nas wszelkie potrzebne wsparcie. Wszyscy pracownicy klubu są głęboko poruszeni tą sytuacją. Prosimy przedstawicieli mediów i kibiców o uszanowanie prywatności oraz pozwolenie zawodnikom i trenerom na przepracowanie jej w spokoju, bez spekulacji czy pytań. Maciek, jesteśmy z Tobą" - dodano.



Ważna informacja poniżej pic.twitter.com/lRt9qksWYQ — Polonia Warszawa (@polonia1911) February 16, 2023

"Chcieliśmy upewnić się, że z Maćkiem wszystko w porządku"

Groźby przed meczem o awans. "Tam jest grill, może będą wulgaryzmy i szarpanina" Mecz o awans do... czytaj dalej » W klubie z Konwiktorskiej wszyscy mają nadzieję na szczęśliwe zakończenie. W rozmowie z eurosport.pl jedna z osób związanych blisko z Polonią wyjaśniła, dlaczego z oficjalnym komunikatem dotyczącym dramatycznych wydarzeń z Kręczek czekano tyle godzin.

- To wszystko miało miejsce podczas treningu pod Warszawą. Mamy zajęcia na obiektach Ożarowianki. Najpierw chcieliśmy upewnić się, że z Maćkiem wszystko w porządku, dlatego opublikowaliśmy tę wiadomość z jednodniowym opóźnieniem. Jesteśmy dobrej myśli, czekamy na wieści od lekarzy. Wszystko wskazuje, że skończy się to dobrze – mówi eurosport.pl osoba z klubu.

Maciej Radaszkiewicz w lutym wzmocnił Polonię

25-letni Radaszkiewicz dołączył do klubu z Konwiktorskiej na początku lutego. Wcześniej reprezentował barwy ŁKS Łódź. W poprzednim sezonie I ligi rozegrał 17 meczów. W obecnym był z kolei czołowym strzelcem rezerw ŁKS, które występują w III lidze.

Wychowanek Polonii Raczki w przeszłości reprezentował też barwy m.in. Wigier Suwałki, KS Łomianki i Lechii Tomaszów Mazowiecki.

Z Polonią podpisał półtoraroczny kontrakt.

Źródło: kspolonia.pl / Bartosz Głowacki Maciej Radszkiewicz to piłkarz Polonii Warszawa

Stołeczny klub wiązał z jego transferem ogromne nadzieje. Czarne Koszule walczą bowiem w tym sezonie o awans do I ligi. Po 19 kolejkach rundy jesiennej zajmują trzecie miejsce, ze stratą czterech punktów do prowadzącej Kotwicy Kołobrzeg i punktu do drugiego KKS Kalisz. Bezpośredni awans wywalczą dwie najlepsze ekipy, a te z miejsc 3-6 zagrają w barażach.