Media: Arsenal rozmawiał z Luisem Enrique

Trenerem Kanonierów jest obecnie inny Hiszpan - Unai Emery. Zespół pod jego wodzą spisuje się poniżej oczekiwań. Wygrał tylko cztery razy, w tej kolejce nie zdobył punktów w wyjazdowym spotkaniu z Leicester City (0:2).

Bednarek bez błysku, Southampton dalej się pogrąża Trwa fatalna... czytaj dalej » Po dwunastu meczach zajmuje szóste miejsce w angielskiej ekstraklasie. Znalezienie się na koniec sezonu w pierwszej czwórce, które daje udział w Lidze Mistrzów, w tej chwili wydaje się być nieosiągalne, a właśnie taki cel postawił przed Emerym dyrektor sportowy Arsenalu, Raul Sanllehi.

"Emery jest pod presją" - napisano po sobotnim meczu na stronie dziennika "Daily Mail". Anglicy idą o krok dalej i powołując się na hiszpańską gazetę "El Confidencial" piszą, że posada szkoleniowca wręcz wisi na włosku.

O tym, że to Enrique jest najpoważniejszym kandydatem do zastąpienia rodaka, świadczyć ma ruch wykonany w ostatnich dniach przez Sanllehiego. Według "El Confidencial" prowadził on już rozmowy z byłym selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii, do których miało dojść jeszcze przed spotkaniem z Leicester.

Kilka miesięcy od rodzinnej tragedii

49-letni Enrique zrezygnował z prowadzenia kadry z dnia na dzień, kilka miesięcy temu. Tłumaczył wówczas, że chce więcej czasu poświęcić rodzinie. Później okazało się, że decyzja była podyktowana poważną chorobą jego córki. W sierpniu świat obiegła tragiczna informacja o śmierci 9-letniej Xany.