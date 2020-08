Lothar Matthaeus: Lewandowski to obecnie nie tylko najlepszy gracz na świecie

Ale on to wykończył! Czwarta bramka dla Bayernu definitywnie kończy marzenia Bayeru o odwróceniu losów finału DFB Pokal.

- Robert Lewandowski strzelił w Bundeslidze 34 gole, dużo bramek zdobył również w Lidze Mistrzów i w Pucharze Niemiec. On po prostu rozgrywa fantastyczny sezon i zasługuje na Złotą Piłkę. To niesprawiedliwe, że France Football zdecydowało się na odwołanie plebiscytu - powiedział prezes Bayernu Monachium Karl-Heinz Rummenigge.

Bawarczycy w trwających rozgrywkach zdobyli już mistrzostwo Bundesligi oraz Puchar Niemiec, a teraz chcą także sięgnąć po tytuł najlepszej ekipy Starego Kontynentu. Stać ich na wiele, co potwierdzili w miniony weekend, rozbijając Chelsea 4:1, choć już po pierwszym meczu z angielskim zespołem mieli zapas trzech goli.

Awans Bayernu do ćwierćfinału prestiżowych rozgrywek przypieczętował Lewandowski, który strzelił dwa gole i dwukrotnie asystował przy trafieniach kolegów. Polak z trzynastoma bramkami na koncie jest zdecydowanym liderem klasyfikacji najlepszych strzelców Ligi Mistrzów.

"To obecnie nie tylko najlepszy gracz na świecie. Jego charakter, wola, zwycięska charyzma i skupienie na wielkim celu są niezrównane i wyjątkowe. Jest odzwierciedleniem tego zespołu i jego wielkiej potrójnej misji" - wychwala polskiego napastnika Matthaeus w swoim felietonie na stronie stacji Sky Deutschland.

Zdaniem byłego reprezentanta Niemiec mistrzowie Bundesligi nie mają w tej chwili słabych punktów.

"Analizując drużyny i zawodników, staram się doszukać mankamentów. Ale w Bayernie obecnie ich nie ma. Ani na boisku, ani poza nim - napisał ekspert skysport.de.



Matthaeus dostrzega za to wiele słabości w grze FC Barcelony, która będzie najbliższym rywalem Bawarczyków.

Dobre losowanie Legii. W drodze do LM może trafić na swojego byłego trenera Jedna niewiadoma... czytaj dalej » "Katalończycy ujawnili wiele słabości przeciwko Napoli. Oczywiście Lionel Messi nadal może w pojedynkę rozłożyć każdą defensywę świata. Jednak w osiąganiu wielkich celów wszystko sprowadza się do zespołu i kolektywu. Barcy wiele tutaj brakuje. Jest bezbronna szczególnie bez piłki i łatwa do zranienia" - uważa autor felietonu.

Według mistrza świata z 1990 roku hiszpański klub w ostatnich latach zatracił swój blask, sprowadzając za wielkie pieniądze graczy niepasujących do filozofii zespołu.

Zdaniem Matthaeusa po przejściu Barcelony Bayern ogra również Manchester City (jego rywalem w 1/4 finału będzie Lyon). W drugiej części drabinki jego faworytem jest z kolei Paris Saint-Germain.

"W finale trzymałbym oczywiście kciuki za Bayern" - zapowiedział, przewidując, że losy trofeum Ligi Mistrzów rozstrzygną w tym roku dwie drużyny prowadzone przez niemieckich szkoleniowców: Hansiego Flicka i Thomasa Tuchela, właśnie z PSG.