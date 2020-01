Na Anfield po staremu. Liverpool otwiera nowy rok wygraną

Obrońcy trofeum Ligi Mistrzów w tym sezonie za cel wzięli niewidziane w mieście Beatlesów od 1990 roku mistrzostwo Anglii. W starym roku plan realizowali bez zarzutu, z 19 spotkań w obecnych rozgrywkach wygrali 18 i tylko raz zremisowali.

Niektórzy obawiali się, że rozgrywane w Dausze Klubowe Mistrzostwa Świata, w których "The Reds" brali udział w grudniu, mogą choć trochę zatrzymać maszynę niemieckiego menedżera. Nic bardziej mylnego.

W czwartek wygrali trzecie z rzędu spotkanie od powrotu z Kataru. Trzecie bez straty gola. Dowodzona przez Virgila van Dijka defensywa była przez graczy Sheffield niepokojona incydentalnie, bez konkretów w postaci groźnych sytuacji. Dość powiedzieć, że goście oddali raptem dwa celne strzały tego wieczoru.

Pod bramką gości było zgoła odmiennie. Liverpool kontrolował przebieg spotkania od pierwszej do ostatniej minuty i raz za razem uprzykrzał życie rywalom. Przez nieskuteczność skończyło się tylko na dwóch golach. Pierwszego strzelił już po czterech minutach Mohamed Salah, wówczas pewnym kopnięciem po ziemi skorzystał z centry Andrew Robertsona. Za drugiego w 65. minucie odpowiadał Sadio Mane, gdy Deana Hendersona pokonał na raty.

Spora zaliczka

Gdyby Liverpool musiał, to zapewne wygrałby tego dnia wyżej, ale dla piłkarzy Kloppa od efektownych pogromów ważniejsza jest obecnie powtarzalność i utrzymanie wysokiej przewagi w tabeli. A ta obecnie imponuje. Od drugiego Leicester City "The Reds" są lepsi o 13, a od trzeciego Manchesteru City o 14 punktów. I to mając jedno spotkanie rozegrane mniej.

20 meczów, 58 punktów na 60 możliwych. Wicemistrzowie Anglii będą musieli się naprawdę postarać, aby przy obecnej formie roztrwonić zaliczkę i nie zakończyć sezonu na czele Premier League.

W czwartek przedłużyli serię meczów bez porażki w ekstraklasie do 37.

Liverpool - Sheffield United 2:0 (1:0)

Bramki: Mohamed Salah (4'), Sadio Mane (65')