Liverpool w porę się obudził. Kapitalna seria trwa

Nikt nie spodziewał się, że w starciu z najlepszą ofensywą w lidze goście pójdą na wymianę ciosów. Tymczasem to oni uderzyli na Anfield jako pierwsi. Na odważną akcję na połowie gospodarzy zdecydował się Jetro Willems, który ograł Trenta Alexandra-Arnolda i oddał precyzyjne uderzenie tuż przy słupku.

Liverpool wydawał się być nieco oszołomiony. Musiało minąć kilkanaście minut, żeby zawodnicy prowadzeni przez Juergena Kloppa byli w stanie zagrozić solidnie broniącym się Srokom.

Firmino ułatwił zadanie

Drużyna warta miliard euro. Manchester City pierwszym takim klubem Manchester City... czytaj dalej » Przełamanie nastąpiło za sprawą Mane. Senegalczyk niemal skopiował kopnięcie Willemsa. Strzał był piękny, choć trzeba przyznać, że ogromną rolę przy tym trafieniu odegrał Andy Robertson, który najpierw efektownie ograł rywala, a potem przytomnym podaniem stworzył koledze okazję do uderzenia.

Liverpool zaczął spotkanie bez Roberto Firmino. Brazylijczyk zameldował się jednak na boisku jeszcze w pierwszej połowie, zastępując kontuzjowanego Divocka Origiego. Swoją obecność zaznaczył bardzo szybko. Już trzy minuty po wejściu obsłużył świetnym podaniem Sane, który w sytuacji sam na sam pokonał bramkarza gości.

Newcastle musiało zagrać odważniej, dzięki czemu w drugiej połowie mecz mógł się podobać jeszcze bardziej. Goście mieli dwie okazje, ale byli nieskuteczni. Długo o to samo można było mieć pretensje także do Liverpoolu.

Dwóch świetnych sytuacji nie wykorzystał Alexander-Arnold. To, czego nie zrobił Anglik, uczynił Salah. Kluczową rolę przy czwartym w tym sezonie golu Egipcjanina odegrał Firmino, który popisał się kapitalnym zagraniem piętą do kolegi.

Rekordowa seria

Liverpool zanotował czternaste ligowe zwycięstwo z rzędu. To udawało się już wcześniej między innymi Manchesterowi City. Żaden inny zespół nie potrafił jednak tego dokonać zdobywając w każdym meczu więcej niż jedną bramkę.