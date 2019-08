Emocje do ostatniego rzutu karnego. Liverpool wyrwał Superpuchar Europy

6.3 | Dwa lata temu granie w piłkę chciał rzucić w kąt, planował skończyć studia i zostać nauczycielem. Na mecze drużyny, której barwy reprezentował, przychodziło 200, góra 300 widzów, a widoków na to, by kariera nabrała rozpędu, nie było. W piątek Christoph Zimmermann zagra przeciwko Liverpoolowi w pierwszej kolejce sezonu 2019/20 Premier League.

22.07 | W Bostonie Liverpool starł się w towarzyskim meczu z Sevillą. Nie wszyscy potraktowali jednak to spotkanie jak sparing. W pewnym momencie bandyckiego wręcz faulu dopuścił się piłkarz Andaluzyjczyków Joris Gnagnon, za co od razu otrzymał czerwoną kartkę.

W środę najbardziej cieszyli się kibice Wisły Kraków. Na Reymonta pozostanie Jakub Błaszczykowski. Kontrakt z Liverpoolem przedłużył Divock Origi. Niespodziewanego konkurenta do gry w ataku Bayernu Monachium może mieć Robert Lewandowski. Zobaczcie najważniejsze doniesienia transferowe z 10 lipca.

Piętrowy autobus, tłumy kibiców i puchar Ligi Mistrzów! Tak wyglądała radość piłkarzy The Reds po wygraniu w finale z Tottenhamem.

LIVERPOOL - CHELSEA. TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ

Obie ekipy przystępowały do walki o pierwsze w sezonie europejskie trofeum w zgoła odmiennych nastrojach. Inaczej być nie mogło po tym, jak wypadła inauguracja rozgrywek Premier League. Liverpool zrobił swoje - bez najmniejszych problemów rozbił beniaminka z Norwich 4:1 i wysłał w świat jasny sygnał - wciąż jesteśmy mocni. A Chelsea? Tu było o wiele gorzej. The Blues polegli z kretesem, przegrywając 0:4 z Manchesterem United.

Faworyta wskazać nie było zatem trudno. Tyle że debiutujący na ławce trenerskiej londyńczyków Frank Lampard najwyraźniej przeprowadził w swojej szatni męską rozmowę. Efekt był zaskakująco dobry, bo Chelsea wyglądała o niebo lepiej. Zacznijmy jednak od początku.

Szturm Liverpoolu i nawałnica Chelsea

Salah zagrał z niepełnosprawnymi dziećmi przed meczem o Superpuchar Mohamed Salah... czytaj dalej » Od pierwszego gwizdka w Stambule więcej z gry miał zdobywca Ligi Mistrzów z miasta Beatlesów. Szczególnie aktywny na prawej stronie był Jordan Henderson, a niezłe okazje mieli Sadio Mane i Mohamed Salah. Bramek nie było, bo brakowało skuteczności albo świetnie interweniował Kepa Arrizabalaga.

Dominacja The Reds trwała do około 20. minuty. Później obie drużyny jakby zamieniły się koszulkami. Chelsea z początku atakowała nieśmiało, ale z każdą kolejną minutą zyskiwała pewność siebie. W końcu The Blues rozpędzili się na tyle, że już chwilę później nacierali na bramkę rywali jak natchnieni. Szaleli Christian Pulisic i Pedro, a Olivier Giroud rozochocił się na tyle, że próbował nawet przewrotki.

Efekt w końcu przyjść musiał. I przyszedł w 36. minucie. Pulisic genialnie wypatrzył w polu karnym Girouda, a ten w sytuacji sam na sam nie dał szans Adrianowi. Londyńczycy mieli prowadzenie, ale nie zamierzali się zatrzymywać. W następnej akcji po indywidualnej szarży do siatki trafił Pulisic, ale cieszyć się nie mógł, bo był na minimalnym spalonym. Liverpool został wrzucony na potwornie szybką karuzelę i uratowała go tylko przerwa.

Źródło: Getty Images Oliver Giroud dał Chelsea prowadzenie

Genialna zmiana Kloppa

Po niej na boisku pojawił się Roberto Firmino i - jak się okazało - był to strzał w dziesiątkę trenera Juergena Kloppa. Nie minęło 100 sekund drugiej części, a Brazylijczyk zdołał uprzedzić Kepę i dograć Mane do pustej bramki. Był remis i wszystko zaczynało się od początku.

Ta jedna akcja po raz kolejny obróciła obraz gry o 180 stopni. W następnych minutach gra toczyła się głównie na połowie Chelsea.

Wyjątkowo długa walka o Ligę Mistrzów. 22 rzuty karne, dziewięć zmarnowanych Takie mecze nie... czytaj dalej » Na kwadrans przed zakończeniem podstawowego czasu Liverpool był o centymetry od szczęścia. Kepa najpierw obronił płaski strzał Salaha, a przy dobitce Virgila van Dijka dokonał małego bramkarskiego cudu. Przewracając się, zdołał sparować na poprzeczkę strzał z kilku metrów.

Chwilę później gorąco było po drugiej stronie boiska. Do siatki Adriana płaskim strzałem trafił wprowadzony z ławki Mason Mount, ale po raz kolejny tego dnia gol nie został słusznie uznany z powodu spalonego. Potrzebna była dogrywka.

Szybkie ciosy

Dodatkowy czas gry rozpoczął się od prawdziwego trzęsienia ziemi.

Pięć minut po wznowieniu dwójkową akcję zagrali Firmino z Mane i ten drugi huknął pod porzeczkę. Czerwona część trybun oszalała, zaczęło się świętowanie. Tyle że ta feta nie trwała długo.

Chwilę później Adrian powalił w polu karnym wprowadzonego na ostatni kwadrans Tammy'ego Abrahama i na jedenastym metrze stanął Jorginho. Włochowi nie zabrakło zimnej krwi i znów był remis. 120 minut i rozstrzygnięcia ciągle brakowało.

W serii jedenastek długo nikt się nie mylił. W końcu, w najważniejszym momencie, Adrian obronił strzał 21-letniego Abrahama i pierwsze w sezonie trofeum jedzie do Liverpoolu. Kolejną piękną historię napisał zatem Klopp, dla którego był to 800. mecz w karierze trenerskiej.

Liverpool - Chelsea 2:2 (5:4 w rzutach karnych)

Bramki: Mane (47., 95.) - Giroud (36.), Jorginho (101.)