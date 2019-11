Chłopiec od podawania piłek asystował przy golu. Mourinho oszalał na jego punkcie

We wtorek Tottenham poinformował, że z klubem pożegnał się Mauricio Pochettino. Argentyńczyk pracował w Spurs od maja 2014 roku. W zeszłym sezonie doprowadził zespół do finału Ligi Mistrzów, w którym lepszy okazał się Liverpool. Nowym menedżerem Tottenhamu został Jose Mourinho.

Jose Mourinho przejął funkcję menedżera w Tottenhamie. Portugalczyk podpisał kontrakt do 30 czerwca 2023 roku. Do pracy wrócił po rocznej przerwie. Wcześniej prowadził m.in. w Manchesterze United, Chelsea, Realu Madryt czy Interze. Mourinho zastąpił w Tottenhamie Mauricio Pochettino.

Mecz z Olympiakosem zaczął się dla Tottenhamu fatalnie. 2:0 goście z Grecji prowadzili już w 19. minucie. Trzeba było ruszać w pogoń. Natychmiast.



Jeszcze przed przerwą na 1:2 trafił Dele Alli. A w drugiej połowie straty zostały odrobione.

Mourinho: też byłem takim chłopcem

Była 50. minuta, Tottenham atakował. Kiedy piłka wyleciała na aut, chłopiec mający za zadanie podawanie jej piłkarzom błyskawicznie rzucił drugą do Serge'a Auriera. Ten - także bez zastanowienia - odegrał ją do Lucasa Moury, który prawą stroną popędził w pole karne Olympiakosu i perfekcyjnie podał do nadciągającego Harry'ego Kane'a. Wszystko idealnie, w tempie, jak po sznurku. 2:2.

Po golu Mourinho pofatygował się do wielce zadowolonego chłopca, wyściskał go i przybił z nim piątkę. A po meczu sporo czasu poświęcił mu na konferencji prasowej. - Czyta grę, rozumie ją, zaliczył ważną asystę. Lubię myślących chłopców od podawana piłek. Ja też takim byłem, od 10. do 16. roku życia - opowiadał Portugalczyk, który menedżerem Tottenhamu został w ubiegłym tygodniu.



Jose Mourinho makes sure the ball boy gets the respect he deserves for the assist



Class. pic.twitter.com/4zWt0Jxwco — Football on BT Sport (@btsportfootball) 26 listopada 2019





Dodał, że próbował zaprosić bohatera spotkania do szatni, ale nikt nie potrafił go znaleźć.

Przed ostatnią kolejką - w której 11 grudnia zmierzy się na wyjeździe z Bayernem Monachium - Tottenham ma już zapewniony awans do fazy pucharowej rozgrywek. Uzbierał 10 punktów i w grupie B zajmuje miejsce drugie, za liderującą ekipą z Bawarii - punktów 15, która także we wtorek rozbiła w Belgradzie Crveną Zvezdę 6:0, po czterech trafieniach Roberta Lewandowskiego.