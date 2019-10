Sztuczka, za chwilę potężne uderzenie. Coraz większy dorobek "Lewego" w Lidze Mistrzów

TOTTENHAM - BAYERN 2:7. TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ W EUROSPORT.PL

Wielki mecz Lewandowskiego i Bayernu. Tottenham rozbili w pył. I to na jego stadionie W szlagierowym... czytaj dalej » Kosmiczna forma Lewandowskiego. W miniony weekend Polak przeszedł do historii Bundesligi. Aż 57 lat musieli czekać kibice ligi niemieckiej na piłkarza, którzy byłby w stanie strzelić dziesięć goli w pierwszych sześciu kolejkach. I doczekali się w minioną sobotę. Właśnie za sprawą napastnika Bayernu.

Siła i precyzja "Lewego"

Lewandowski jednak nie zamierza się zatrzymywać. We wtorek strzelał dalej. Tym razem w Lidze Mistrzów przeciwko Tottenhamowi. Szczególnej urody było jego pierwsze trafienie przy stanie 1:1.

Zaczęło się od tego, że kapitalnie ograł przy linii końcowej Jana Vertonghena. Potem dośrodkował, jednak piłka nie trafiła do żadnego z jego kolegów. Mimo to Bayern akcję kontynuował. Gdy Lewandowski ponownie otrzymał futbolówkę, już nie kalkulował - huknął sprzed pola karego nie do obrony przy słupku. Siła i precyzja przy tym uderzeniu były odpowiednie.





Na kolejne trafienie czekał do 87. minuty. Dostał podanie od Philippe Coutinho i tym razem spokojnym strzałem pokonał Hugo Llorisa. Bayern wygrał aż 7:2. Więcej goli od Polaka strzelił Serge Gnabry - aż cztery - ale to "Lewy" znów zapisał się w historii.

Napastnik Bayernu zaliczył w Champions League trafienie numer 55. i 56. Co to oznacza? Zrównał się właśnie liczbą bramek z piątym w klasyfikacji wszech czasów Ruudem van Nisterlooyem. Do czwartego Karima Benzemy traci tylko cztery gole, a do trzeciego Raula 15. Tylko Cristiano Ronaldo (126 bramek) i Lionel Messi (112) są poza zasięgiem.

Mało tego. W tym sezonie Lewandowski strzelił we wszystkich rozgrywkach aż 14 goli. Żadnemu innemu piłkarzowi spośród pięciu najmocniejszych lig (Niemcy, Anglia, Włochy, Hiszpania i Francja) ta sztuka się jeszcze nie udała.

Najlepsi strzelcy w historii Ligi Mistrzów (gwiazdka - wciąż aktywni gracze):

1. Cristiano Ronaldo* 127 bramek

2. Lionel Messi* 112

3. Raul Gonzalez 71

4. Karim Benzema* 60

5. Ruud van Nistelrooy 56

. Robert Lewandowski* 56

7. Thierry Henry 50

8. Andrij Szewczenko 48

. Zlatan Ibrahimovic* 48

10. Filippo Inzaghi 46

Tottenham Hotspur - Bayern Monachium 2:7 (1:2)

Bramki: Heung-Min Son (12), Harry Kane (61-karny) - Joshua Kimmich (15), Robert Lewandowski dwie (45, 87), Serge Gnabry cztery (53, 55, 83, 88).

2. kolejka Ligi Mistrzów (wtorek, 1 października):

grupa A

Real Madryt - Club Brugge 2:2 (0:2)

Galatasaray Stambuł - Paris Saint-Germain 0:1 (0:0)

grupa B

Tottenham Hotspur - Bayern Monachium 2:7 (1:2)

Crvena Zvezda Belgrad - Olympiakos Pireus 3:1 (0:1)

grupa C

Atalanta Bergamo - Szachtar Donieck 1:2 (1:1)

Manchester City - Dinamo Zagrzeb 2:0 (0:0)

grupa D

Juventus Turyn - Bayer Leverkusen 3:0 (1:0)

Lokomotiw Moskwa - Atletico Madryt 0:2 (0:0)