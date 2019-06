Madryt tonie w czerwieni. Liverpool wygrał Ligę Mistrzów

Video: Eurosport

Juergen Klopp: Chcemy tworzyć historię

- Jeśli możemy zdobyć 97 punktów na koniec sezonu, zróbmy to – powiedział Juergen Klopp po wygranej z Huddersfield 5:0. 97 punktów może im jednak nie wystarczyć, bo jeśli Manchester City wygra wszystkie mecze do końca sezonu, to on będzie mistrzem. Niemiec wierzy jednak w swój zespół. Posłuchajcie.

