Klopp: w Bayernie są zawodnicy absolutnie światowej klasy, ale mieli też trochę szczęścia

Bohaterowie wrócili do Monachium. "Cała Bawaria jest z was dumna" Zwycięzcy Ligi... czytaj dalej » W tym szalonym, przerwanym, zakłóconym i opóźnionym przez pandemię COVID-19 sezonie, Bayern sięgnął po potrójną koronę. W niedzielę do triumfu w Bundeslidze i krajowym pucharze dołożył ten w Lidze Mistrzów. W Lizbonie piłkarze dowodzeni przez trenera Hansiego Flicka, z Robertem Lewandowskim w napadzie, pokonali PSG 1:0. Gola do siatki paryskiej ekipy wpakował Kingsley Coman.

Wielki sukces. Ogromny.

Broniący tytułu Liverpool wolne miał już od 1/8 finału, bo ograny został przez Atletico.

Klopp: zdecydowanie jedna z najlepszych drużyn

Klopp triumfatorom pogratulował, to jasne. Zauważył przy tym, że koronawirus Bayernowi mógł jednak pomóc. - Mieli trochę szczęścia, bo wśród tego całego chaosu związanego z harmonogramami ich kalendarz pasował do Ligi Mistrzów najlepiej - zauważył.

Oddał jednak zwycięzcom należną cześć. - Teraz to zdecydowanie jedna z najlepszych drużyn, mają absolutnie światowej klasy zawodników na każdej pozycji. I w odpowiednim wieku - oznajmił.

Źródło: Getty Images Bayern Monachium cieszy się ze zwycięstwa w Lidze Mistrzów

Rozgrywki w Niemczech były pierwszymi z tych najważniejszych w Europie, które zostały wznowione - w maju - po przerwie związanej z pandemią. Najszybciej zostały też zakończone. Dla przykładu - w Ligue 1 rywalizację przerwano i postanowiono jej nie kontynuować, piłkarzom PSG trudno było zatem wpaść w meczowy rytm i uzyskać formę.

29 sierpnia Liverpool w spotkaniu o Tarczę Dobroczynności zmierzy się na Wembley ze zdobywcą Pucharu Anglii - Arsenalem. Walkę w Premier League rozpocznie 12 września starciem z beniaminkiem, Leeds United.

Bayern nie przystał na propozycję władz krajowego futbolu, by zamiast 18 września - w meczu otwarcia sezonu - zagrał z Schalke 04 Gelsenkirchen w inaugurującej kolejce cztery dni później. Kierownictwo mistrza Niemiec postanowiło uszanować obowiązującą od 2002 roku tradycję, że w tym pierwszym spotkaniu występuje obrońca tytułu.