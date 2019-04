Błysk Ronaldo, parady Szczęsnego. Juventus bliżej półfinału

Przed środową konfrontacją kibice Juventusu ucieszyli się przede wszystkim z obecności w podstawowym składzie Cristiano Ronaldo. Portugalczyk w ostatnich dwóch tygodniach leczył kontuzję uda, ale zdołał wykurować się na czas.

Przypomnijmy, że to Ronaldo był bohaterem poprzedniej rundy rozgrywek, kiedy jego hat-trick w meczu rewanżowym z Atletico (po 0:2 w Madrycie) zadecydował o awansie Starej Damy. Także tym razem dał o sobie znać.

Źródło: Getty Images Juventus z Wojciechem Szczęsnym w składzie

Ajax w formie

Barcelona odczarowała Old Trafford przy pomocy piłkarza Manchesteru Barcelona bliżej... czytaj dalej » Juventus był faworytem meczu z Ajaksem, ale o lekceważeniu Holendrów nie było mowy. W końcu w poprzedniej rundzie po świetnej grze wyeliminowali broniących trofeum piłkarzy Realu Madryt (1:2 i 4:1).

- Ajax to młody zespół, w którym nie brakuje talentów. Rywale lubią grać piłką, są naprawdę silni, to znakomici sportowcy. To, czego dokonali w Madrycie, zaskoczyło wszystkich, ale to jest Champions League, tu każdy może pokonać każdego - ocenił przed spotkaniem skrzydłowy Juventusu Federico Bernardeschi, cytowany na oficjalnej stronie internetowej UEFA. Jego słowa w pełni potwierdziły się na boisku.

Szczęsny miał co robić

W pierwszej połowie mecz na Amsterdam ArenA był prowadzony w szybkim tempie i mógł się podobać. Od początku spotkania gospodarze udowadniali, że są w formie, grali wysokim pressingiem i z wielkim zapałem atakowali bramkę Wojciecha Szczęsnego.

Polak miał pełne ręce roboty. Musiał być czujny przy strzale w boczną siatkę Hakima Ziyecha i uderzeniu z dystansu Dusana Tadicia (pewnie obronił). Najwyższym kunsztem polski golkiper wykazał się w 18. minucie. Wówczas po uderzeniu Ziyecha popisał się kapitalną paradą i odbił na róg piłkę, zmierzającą w samo okienko jego bramki. Przed przerwą Marokańczyk i Donny van de Beek jeszcze kilka razy niepokoili Szczęsnego.

Źródło: Getty Images Ronaldo znowu strzelił gola dla Juve

Juventus raz na jakiś czas odgryzał się kontrą, a swoje dwie szanse miał Bernardeschi. Goście cierpliwie wyczekiwali na dogodną okazję do strzelenia gola. Doczekali się w ostatniej minucie regulaminowego czasu. Joao Cancelo idealnie dośrodkował w pole karne do niepilnowanego Ronaldo, a Portugalczyk z zimną krwią wpakował głową piłkę do siatki. Do tego momentu gwiazdor Juve był niewidoczny. W najważniejszym momencie jednak nie zawiódł. To jego piąte trafienie w obecnej edycji Ligi Mistrzów.

Błyskawiczna odpowiedź

Ajax nie załamał się po tym ciosie i wyrównał... tuż po wznowieniu gry. Joao Cancelo stracił piłkę na rzecz Davida Neresa, Brazylijczyk poszedł na przebój i huknął po długim słupku nie do obrony dla Szczęsnego. Chwilę później wynik mógł podwyższyć Nicolas Tagliafico, ale minimalnie chybił.

Z każdą minutą napór gospodarzy wzmagał się. Na bramkę Szczęsnego sunął atak za atakiem, ale defensywa przyjezdnych działała bez zarzutu. W decydujących momentach Holendrom brakowało też odrobinę zimnej krwi. W 83. minucie wyborną szansę na pokonanie Szczęsnego miał Jurgen Ekkelenkamp, jednak Polak znowu nie dał się zaskoczyć. W odpowiedzi dwie minuty później na lewej flance szarżował Douglas Costa, ale trafił w słupek. Do końca meczu wynik nie uległ już zmianie. Rewanż 16 kwietnia w Turynie.

Ćwierćfinały Ligi Mistrzów:

środa, 10 kwietnia

Ajax Amsterdam - Juventus 1:1 (0:1)

Bramki: David Neres (46.) - Cristiano Ronaldo (45.)



Manchester United - Barcelona 0:1 (0:1)

Bramka: Luke Shaw (12. - samobójcza)