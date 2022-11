Rozlosowano pary 1/8 finału Ligi Mistrzów. Z kim o ćwierćfinał zagra Zieliński?

Zadecydował podpunkt G. Takiej walki w Lidze Mistrzów dawno nie było Benfica i PSG... czytaj dalej » Tegoroczne rozgrywki w fazie grupowej obfitowały w niespodzianki. Już po pięciu kolejkach jasne było, że z rozgrywkami pożegnają się Barcelona Roberta Lewandowskiego czy Juventus Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika. Jedynym Polakiem pozostającym w grze jest zatem Zieliński z Napoli.

W losowaniu, które odbyło się w poniedziałek w Nyonie wzięło udział 16 zespołów. Zostały podzielone na dwa koszyki. Zwycięzcy grup (od A do H) byli rozstawieni i zostały dolosowane do ekip, które w swoich grupach zajęły drugie miejsca. Triumfatorzy grup mają zapewniony rewanżowy mecz 1/8 finału na własnym boisku.

Na tym etapie nie mogły na siebie trafić te zespoły, które rywalizowały ze sobą w fazie grupowej. Obowiązywała również zasada, że nie może dojść do spotkań drużyn z tego samego kraju.

Liverpool - Real Madryt hitem 1/8 finału

Napoli, które błyszczy od początku sezonu, wygrało trudną grupę z Liverpoolem i Ajaksem. Ekipa spod Wezuwiusza wywalczyła zatem prawo walki z teoretycznie łatwiejszym rywalem. Teoretycznie, bo w drugim koszyku znalazło się między PSG.

Tego udało się jednak uniknąć i Zieliński i spółka zmierzą się z Eintrachtem. Będą faworytami.

Wielkim wydarzeniem 1/8 finału będzie dwumecz Liverpoolu z Realem Madryt. The Reds spróbują zrewanżować się Królewskim za porażkę w finale minionej edycji (0:1).

O pechu w losowaniu mogą mówić też w Paryżu i Bayernie. Ci dwaj giganci, którzy rywalizowali choćby w finale w 2020 roku, z pewnością myśleli i starciu na dalszym etapie rozgrywek.

Pierwsze spotkania 1/8 finału odbędą się 14 i 15 lutego oraz 21 i 22 lutego. Rewanże 7 i 8 marca oraz 14 i 15 marca.



Wyniki losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów 2022/2023:

RB Lipsk - Manchester City

Club Brugge - Benfica

Liverpool - Real Madryt

AC Milan - Tottenham

Eintracht Frankfurt - Napoli

Borussia Dortmund - Chelsea

Inter - Porto

PSG - Bayern