Niesamowite zainteresowanie. Na Legii możliwy pierwszy komplet od dawna

Szkoci żyją meczem z Legią. "To gra o miliony" Szkockie media... czytaj dalej » Zainteresowanie meczem z Rangers FC jest ogromne, prawdopodobnie największe od występów w europejskich pucharach w sezonie 2016/17. Wtedy legioniści grali najpierw w Lidze Mistrzów z Borussią Dortmund i Sportingiem, mecz z Realem Madryt odbył się przy pustych trybunach.

Ostatni komplet na trybunach wspierał zawodników w lutym 2017 roku przy okazji starcia z Ajaksem w 1/16 finału Ligi Europy.

Blisko 20 tysięcy w dobę

Do momentu otwartej sprzedaży na czwartkowe widowisko, to właściciele karnetów na mecze ligowe tradycyjnie mieli pierwszeństwo zakupu wejściówki na spotkanie ze Szkotami. Dystrybucja rozpoczęła się w poniedziałek o godz. 11. Po upływie doby zostało sprzedanych 18,9 tys. biletów.

Kibice Legii wejściówki na mecz kupują głównie przez internet. Serwery tym razem nie wytrzymały. Na oficjalną stronę klubu było pierwszego dnia sprzedaży aż 700 tysięcy wejść.

Mimo że klub z Glasgow wraca do gry w Europie po siedmiu latach przerwy i nie jest tak silny jak kiedyś, to kibice wicemistrzów Polski chcą zobaczyć swój zespół w starciu z drużyną prowadzoną przez Stevena Gerrarda. Legendarny piłkarz Liverpoolu, a obecnie trener The Gers, również przyciąga fanów na Łazienkowską. Kilkanaście godzin temu pozostało już tylko tysiąc biletów do nabycia. W środę po południu liczba zmalała do zaledwie kilkuset.



Oj będzie się działo... #PoAwans



https://t.co/HlxxXZWwM9pic.twitter.com/HtS0Jtb7vL — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) August 21, 2019





Kibice Rangersów zamówili aż 1700 wejściówek i można zakładać, że wypełnią cały sektor gości.

Początek meczu Legia Warszawa - Rangers FC w czwartek o 20.