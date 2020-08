"Nagrania te złamały mi serce". Piłkarze solidarni z ofiarami w Bejrucie

W stolicy Libanu - Bejrucie - doszło do gigantycznej eksplozji. Są poważne zniszczenia, a wiele osób zostało rannych. Do wybuchu doszło w rejonie portu. Lokalne media sugerują, że mogły eksplodować składowane tam materiały pirotechniczne. Niektórzy świadkowie zdarzenia mówią nie o jednej, a o dwóch eksplozjach.

Do wybuchu doszło we wtorek w miejscowym porcie, gdzie magazynowane były materiały wybuchowe. Amatorski film, umieszczony na portalu telewizji Al-Dżazira, pokazuje moment eksplozji - wzbijającą się na kilkaset metrów potężną chmurę dymu oraz falę uderzeniową, niszczącą okoliczne obiekty. Lokalne media piszą, że wybuch był słyszany 20 km od Bejrutu.

W mieście z mieszkań wylatywały szyby, zapadały się sufity, urywały się balkony, a spod gruzów wyciągani byli zakrwawieni ludzie. Liczba ofiar wciąż rośnie. W środę libański oddział Czerwonego Krzyża poinformował, że w wyniku eksplozji zginęło co najmniej sto osób.

"Modlitwy za tych, którzy tam zginęli"

Na tę tragedię szybko zareagowali czołowi piłkarze. "Wszystkie moje modlitwy kieruję do ofiar tej eksplozji" - napisał na Twitterze napastnik PSG Kylian Mbappe.



Toutes mes prières vont aux victimes de cette explosion à Beyrouth. — Kylian Mbappé (@KMbappe) August 4, 2020





Uaktywnił się także egipski snajper Liverpoolu Mohamed Salah, który na Instagrama wrzucił zdjęcie z napisem: "Módl się za Liban". Jego tragedia mogła dotknąć jeszcze bardziej - Egipt oddalony jest od Libanu o nieco ponad 900 km.



Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Mohamed Salah (@mosalah) Sie 4, 2020 o 1:23 PDT

"Nagrania z Bejrutu złamały mi serce. Myśli i modlitwy za ludzi, którzy tam zginęli" - napisał z kolei gwiazdor Manchesteru City Raheem Sterling.



videos from Beirut got me... Thoughts & prayers for the people affected there — Raheem Sterling (@sterling7) August 4, 2020

Inni piłkarze, jak Riyad Mahrez, także z The Citizens, czy Franck Ribery z Fiorentiny, uznali, że słowa przy tej tragedii są zbędne - wystarczą same emotikony lub zdjęcia flag.



pic.twitter.com/d9qiwDM5pq — Franck Ribéry (@FranckRibery) August 4, 2020



Beyrouth — Riyad Mahrez (@Mahrez22) August 4, 2020

"Nasze serca są z wami"

Z ofiarami solidaryzują się również czołowe kluby. "Szczere kondolencje i współczucie dla wszystkich dotkniętych eksplozją w Bejrucie, nasze serca są z wami" - napisano w języku arabskim w mediach społecznościowych Barcelony.



خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا انفجار #بيروت. قلوبنا معكم pic.twitter.com/oi7fMwN3aP — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 4, 2020





"Z żalem oglądaliśmy te przerażające sceny w stolicy Libanu, Bejrucie. Wszyscy w Interze kierujemy szczere modlitwy do wszystkich poszkodowanych i życzymy bezpieczeństwa całemu Libanowi" - czytamy na Twitterze Interu Mediolan.



تابعنا بكل أسف المشاهد الصعبة المتداولة للعاصمة اللبنانية بيروت. جميعنا في إنتر نرسل دعواتنا القلبية لكل المتضررين ونتمنى السلامة للشعب اللبناني بأكمله. #PrayForLebanon — إنتر (@Inter_ar) August 4, 2020





Podobne wiadomości pojawiły się również w mediach społecznościowych Manchesteru United i PSG.