Lewandowski docenia obrońcę Liverpoolu. "Jego powrót nie ułatwi strzelania goli"

Video: tvn24

Robert Lewandowski o krytyce Dietmara Hamanna

17.02 | - Nic z tych słów nie rozumiem - stwierdził z szerokim uśmiechem. - Nie, nie jestem samotnikiem. Przyjaciel to duże słowo, więc nie chcę go nadużywać, ale na pewno mam bardzo dobrych kumpli (…). Nie lubię odnosić się do rzeczy, które są wymyślone i nie trzymają się kupy - przyznał najlepszy strzelec w historii reprezentacji Polski (55 goli).

»