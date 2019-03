Pierwszy taki mecz Messiego. "Zrobił to, co Cristiano"

Messi przed sezonem zapowiadał, że jest spragniony triumfu w Lidze Mistrzów jak mało kiedy. Przez fazę grupową Duma Katalonii przebrnęła pewnie, zostawiając w tyle Tottenham, Inter i PSV, a Argentyńczyk strzelił sześć goli. Po bezbramkowym remisie w Lyonie, w pierwszym meczu 1/8 finału, niemal w pojedynkę rozprawił się z rywalem w rewanżu. Pewny awans Barcelony. Messi dogonił Lewandowskiego Barcelona... czytaj dalej »

"Wskazał drogę"

W 18. minucie pewnie wykorzystał rzut karny, popisując się efektownym strzałem w stylu legendarnego Antonina Panenki. Jeszcze ładniejszy był jego drugi gol z 78. minuty, gdy pokazał piękną indywidualną akcję, w której wkręcił w ziemie dwóch piłkarzy Olympique. Był to gol na 3:1.

Tym samym Argentyńczyk zdobył 108. bramkę w Lidze Mistrzów. To już 11. sezon z rzędu, w którym Leo strzelił przynajmniej 35 goli we wszystkich rozgrywkach.

W tej edycji natomiast ma osiem trafień i zrównał się w klasyfikacji z Robertem Lewandowskim. W końcówce bramkarza gości pokonali jeszcze Gerard Pique i Ousmane Dembele. Zrobi to naturalnie po podaniach Messiego. Kataloński dziennik "L'Esportiu" napisał, że Messi "wskazał drużynie drogę do ćwierćfinału Ligi Mistrzów".

- Wszyscy jesteśmy bardzo nastawieni na te rozgrywki, Leo również. Miał niesamowity mecz - ocenił występ swojego lidera trener FC Barcelona Ernesto Valverde.

Messi to jedyny piłkarz tej edycji LM zaangażowany w więcej niż dziesięć goli dla swojej drużyny (osiem bramek i trzy asysty). Argentyńczyk miewał już mecze, w których strzelał już po trzy, cztery, a nawet pięć goli, ale takiego jak we wtorek - z dwoma golami i dwiema asystami - jeszcze nie.



Jak CR7

Trener Olympique Lyon porównał jego występ do wtorkowego hat-tricka Cristiano Ronaldo z Atletico. - Gdy gra na takim poziomie, zatrzymanie go nie jest możliwe. Dzisiaj był bardzo zmotywowany. To jeden z najlepszych piłkarzy w historii. Zrobił to, co Cristiano w Juventusie, pchnął zespół - chwalił Argentyńczyka Bruno Genesio.



