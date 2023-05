Legia Warszawa - Raków Częstochowa w finale Pucharu Polski: wynik na żywo i relacja live

I co? Chwila przerwy i dogrywka! Nadal bez bramek w finale Fortuna Pucharu Polski. _________ 90+3’ #LEGRCZ 0:0 #FortunaPucharPolski pic.twitter.com/mjK6Dk5njy

I co? Chwila przerwy i dogrywka! Nadal bez bramek w finale Fortuna Pucharu Polski. _________ 90+3’ #LEGRCZ 0:0 #FortunaPucharPolski pic.twitter.com/mjK6Dk5njy — Fortuna Puchar Polski (@PZPNPuchar) May 2, 2023

Biorąc to pod uwagę, nie widać wielkiej dominacji Rakowa.

Augustyniak łapie za koszulkę Piaseckiego, by zatrzymać szybką akcję. Żółta kartka.

Ivi Lopez miał idealną okazję do strzału. Wykonał jednak o jeden zwód za dużo i Mladenović przerwał tę akcję.

Teraz to Legia bardzo długo rozgrywa piłkę, a rywale muszą za nią biegać.

W pierwszej połowie zabrakło jedynie goli - czekamy na drugą część meczu! 45+6’ #LEGRCZ 0:0 #FortunaPucharPolski pic.twitter.com/ZkGdgwLyQD — Fortuna Puchar Polski (@PZPNPuchar) May 2, 2023

Sędzia Lasyk zaprasza zespoły do szatni. Koniec pierwszej połowy. Legia - Raków 0:0.

Emocje? Są! Sytuacje bramkowe? Również! Czekamy na pierwszego gola w finale Fortuna Pucharu Polski! _________ 20’ #LEGRCZ 0:0 #FortunaPucharPolski pic.twitter.com/LJhPij4mfU — Fortuna Puchar Polski (@PZPNPuchar) May 2, 2023

Raków rozgrywa atak pozycyjny. Jak było do przewidzenia, częstochowianie od dłuższego czasu zepchnęli rywala do defensywy.

Tudor świetnie dośrodkowywał do Gutkovskisa, ale ten minimalnie minął się z piłką. Raków bardzo blisko sukcesu.

Już za moment na @PGENarodowy wielkie piłkarskie święto! Finał @PZPNPuchar obejrzę wspólnie z trenerem Fernando Santosem pic.twitter.com/GItvUPQZLW — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) May 2, 2023

Arbiter uznał, że Tudor był faulowany. Gdyby nie to, byłby sam na sam z bramkarzem.

Fani Legii chcieli wnieść na PGE Narodowy wielką flagę, tzw. "sektorówkę", na co nie zgadzał się PZPN. Warszawscy kibice zagrozili więc, że jeśli nie będą mogli tego zrobić, to zbojkotują mecz. Tak się jednak nie stało - trybuny są zapełnione.

Jeszcze na kilka godzin przed finałowym meczem o Puchar Polski doszło do... czytaj dalej »

Do finału już niespełna kwadrans. Fani Rakowa bawią się dobrze.

--- 15 minut do finału. pic.twitter.com/0Ls8epopQ0

--- 15 minut do finału. pic.twitter.com/0Ls8epopQ0 — Raków Częstochowa (@Rakow1921) May 2, 2023

Koncentracja. --- 36 minut do finału. pic.twitter.com/2Jd5FQOBX9

Koncentracja. --- 36 minut do finału. pic.twitter.com/2Jd5FQOBX9 — Raków Częstochowa (@Rakow1921) May 2, 2023

Wasza jedenastka na wielki finał! --- 75 minut do finału. pic.twitter.com/1lw8IXepKw

Wasza jedenastka na wielki finał! --- 75 minut do finału. pic.twitter.com/1lw8IXepKw — Raków Częstochowa (@Rakow1921) May 2, 2023

SKŁADY Została już niewiele ponad godzina do pierwszego gwizdka w finale Fortuna Pucharu Polski! W takim składzie zagrają dzisiaj Legia Warszawa i Raków Częstochowa. #FortunaPucharPolski pic.twitter.com/lfURVADbzu

SKŁADY Została już niewiele ponad godzina do pierwszego gwizdka w finale Fortuna Pucharu Polski! W takim składzie zagrają dzisiaj Legia Warszawa i Raków Częstochowa. #FortunaPucharPolski pic.twitter.com/lfURVADbzu — Fortuna Puchar Polski (@PZPNPuchar) May 2, 2023

O to trofeum będą dzisiaj rywalizować Legia i Raków.

14:20