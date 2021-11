Koszmarny kwadrans Legii. Bolesna porażka z Napoli

Zobacz, co wydarzyło się podczas meczu Legia Warszawa - SSC Napoli.

Dramatyczna końcówka i wysoka porażka Legii w Neapolu Legia Warszawa z... czytaj dalej » Zaskakująca w Europie, katastrofalna na własnym podwórku - taka jest w tym sezonie Legia. Zwycięstwa nad Spartakiem Moskwa i Leicester City po 1:0 sprawiły, że drużyna z Warszawy usadowiła się mocno na pozycji lidera grupy C. Nie strąciła z niej Legii nawet porażka przed dwoma tygodniami w Neapolu 0:3.

Jednak fatalna postawa w ekstraklasie doprowadziła do zmiany trenera - Czesława Michniewicza zastąpił Marek Gołębiewski z drużyny rezerw. Dla niego czwartkowy mecz był debiutem na ławce w europejskich pucharach.

- To musi być święto, a nie stypa - mówił przed rywalizacją z niekwestionowanym liderem Serie A, który jedynej porażki w tym sezonie doznał w Lidze Europy, przegrywając na własnym stadionie ze Spartakiem 2:3.

Nadzieją legionistów na dobry wynik mógł być fakt, że Luciano Spalletti dał odpocząć kilku czołowym zawodnikom, przede wszystkim Lorenzo Insigne i Victorowi Osimhenowi. Do Warszawy Włoch zabrał za to Piotra Zielińskiego.

- Zawsze ma się szczególne uczucia, kiedy gra się w ojczyźnie. Mam nadzieję, że będę miał swój wkład w ten mecz, a może nawet zdobędę bramkę - zastanawiał się na przedmeczowej konferencji reprezentant Polski.

Świetny start, potem obrona wyniku

Zgodnie z przewidywaniami to neapolitańczycy częściej utrzymywali się przy piłce i cierpliwie budowali ataki. Konkretniejsza była jednak Legia, która w 10. minucie niespodziewanie objęła prowadzenie, a kluczowy udział przy golu miało dwóch krytykowanych w ostatnim czasie piłkarzy.

Na lewej stronie Filip Mladenović znakomicie ograł Andre Anguissę i wystawił piłkę na jedenasty metr do Mahira Emreliego, który popisał się ładnym kopnięciem przy słupku. 1:0!

Źródło: PAP/Leszek Szymański W ten sposób Emreli strzelił na 1:0

Utrata bramki podziałała na przyjezdnych jak płachta na byka. W ciągu kilku minut mieli kilka wybornych okazji, by doprowadzić do wyrównania. Najpierw aktywny Zieliński uderzył w poprzeczkę, potem gospodarzy ratował Cezary Miszta - po uderzeniu głową Anguissy oraz w sytuacji sam na sam z Elifem Elmasem. W końcówce pierwszej części próbował jeszcze Hirving Lozano. Za słabo, by zaskoczyć bramkarza Legii.

1:1 zamiast 2:0

Zdeterminowani gospodarze przetrwali napór rywala, a na drugą połowę wyszli jeszcze bardziej odważni. Nie minęła minuta od wznowienia, a mogli podwyższyć prowadzenie. Po podaniu Mladenovicia Yuri Ribeiro uderzył mocno i technicznie z 18 metrów, ale piłka trafiła w słupek. Dobijać próbował jeszcze Emreli, jednak przestrzelił. To powinien być gol.

Kibice na Łazienkowskiej nie zdążyli jeszcze dobrze ochłonąć po tej okazji, a sędzia podyktował rzut karny dla Napoli, uznając, że Josue przewracał w polu karnym Zielińskiego. Do piłki w 51. minucie podszedł sam poszkodowany i choć Miszta wyczuł strzał, piłka wylądowała w siatce. Co ciekawe, to pierwsza jedenastka wykorzystana przez polskiego pomocnika w barwach klubu z Kampanii.

Źródło: Getty Images Zieliński wyrównał stan meczu

Remis jego kolegów nie zadowalał. Tuż po bramce wyrównującej przed szansą stanął Andrea Petagna, jednak bramkarz Legii był górą. To był sygnał ostrzegawczy. Neapolitańczycy ruszyli do kolejnych ataków, a gospodarze ograniczali się jedynie do kontr. Im bliżej końca było meczu, tym obrona Legii kruszyła się coraz bardziej.

Fatalna końcówka

W 74. minucie kolejny błąd we własnym polu karnym popełnił Josue - tym razem przy próbie wybicia piłki przewrotką sfaulował Matteo Politanego. Decyzja arbitra mogła być jedna - rzut karny. Na gola zamienił go wprowadzony chwilę wcześniej za Zielińskiego Dries Mertens, który popisał się piękną podcinką.

Legioniści nie zdążyli otrząsnąć się po stracie bramki, a cztery minuty później przyjezdni przeprowadzili szybką akcję - Petagna wyłożył piłkę jak na tacy do Lozano, który z bliskiej odległości dopełnił formalności. Trafienie to zamknęło mecz.

Źródło: Getty Images Gol Lozano zamknął ostatecznie mecz

To nie był koniec koszmaru. W 90. minucie Adam Ounas ładnie przerzucił sobie piłkę nad Arturem Jędrzejczykiem i uderzeniem z powietrza pokonał Misztę. Bramkarz Legii na otarcie łez w doliczonym czasie uchronił gospodarzy przed kompromitacją, broniąc uderzenie Amira Rrahmaniego.

Przegrana kosztowała Legię utratę pierwszego miejsca w grupie C kosztem Napoli. Jeśli wieczorem Leicester ogra Spartaka, wówczas stołeczna drużyna spadnie na trzecią pozycję.

Legia Warszawa - Napoli 1:4 (1:0)

Mahir Emreli 10' - Piotr Zieliński 51' (karny), Dries Mertens 75', Hirving Lozano 79', Adam Ounas 90'

Żółta kartka: Legia - Artur Jędrzejczyk, Cezary Miszta, Josue; Napoli - Eljif Elmas.

Sędzia: Lawrence Visser (Belgia).



Legia Warszawa: Cezary Miszta - Mattias Johansson, Mateusz Wieteska, Artur Jędrzejczyk - Yuri Ribeiro, Josue, Bartosz Slisz (70. Andre Martins), Filip Mladenovic - Lirim Kastrati (67. Ernest Muci), Mahir Emreli (80. Rafael Lopes), Luquinhas.



Napoli: Alex Meret - Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Kalidou Koulibaly, Juan Jesus - Andre-Frank Zambo Anguissa, Diego Demme (65. Stanislav Lobotka), Piotr Zieliński (73. Dries Mertens), Eljif Elmas (65. Matteo Politano) - Hirving Lozano (83. Adam Ounas), Andrea Petagna (83. Alessandro Zanoli).