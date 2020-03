Lewandowski apeluje. "Bądźmy odpowiedzialni"

Włochy i Izrael to dwa państwa, które w tej chwili przypominają oblężone twierdze. W Izraelu każda osoba wracająca z zagranicy, niezależnie od kraju, z którego przybywa, będzie poddana 14-dniowej kwarantannie. Z kolei na całym terenie Włoch zostały wprowadzone specjalne ograniczenia. Obowiązuje całkowity zakaz zgromadzeń, a przemieszczać mogą się tylko osoby, które muszą iść do pracy lub do lekarza. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Jak poradzić sobie z koronawirusem w kraju, w którym półki na co dzień są puste, a służba zdrowia jest w stanie skrajnego upadku? To pytanie pojawia się w Wenezueli. To kraj, w którym panuje ogromna nędza – stąd pytanie, co stanie się, jeśli i tam pojawi się epidemia SARS-CoV-2? Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

"Nie mamy narzędzi, by walczyć z koronawirusem"

Koronawirus SARS-CoV-2 może być najgroźniejszy dla osób starszych, bo właśnie w tej grupie wiekowej najwięcej jest komplikacji i zgonów. Z kolei dzieci przechodzą zakażenie łagodnie, ale wirus pozostaje w ich organizmach dłużej niż u dorosłych. To oznacza, że zanim pojawią się u nich pierwsze objawy, mogą potencjalnie zarazić więcej osób. W wielu krajach, a także w niektórych regionach w Polsce zapada coraz więcej decyzji o zamykaniu przedszkoli i szkół. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Tylko przestrzeganie zaleceń i odpowiedzialne podejście może pomoc zatrzymać rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2. Minister zdrowia Łukasz Szumowski apeluje, by do kwarantanny podejść poważnie i nie lekceważyć zaleceń rządu. Warto wiedzieć, jakich zasad przestrzegać podczas kwarantanny domowej.

NFZ uruchomił w środę całodobową infolinię (800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Infolinia NFZ dotycząca koronawirusa

Lewandowski poprosił przede wszystkim, by nie gromadzić się w miejscach publicznych, również pod stadionami, co mimo wytycznych odpowiednich służb miało w ostatnich dniach miejsce przy okazji spotkań Ligi Mistrzów. Do podobnych sytuacji może również niebawem dochodzić w Polsce, gdyż nadchodzące mecze piłkarskiej ekstraklasy będą rozgrywane na zamkniętych dla kibiców stadionach.

"Nie gromadźmy się na razie w miejscach publicznych, w tym przed stadionami, jeśli nie jest to konieczne. Przyjdzie na to czas. Sport jest bardzo ważny, ale ważniejsze jest Wasze bezpieczeństwo" - zwrócił się do kibiców Lewandowski.

Z związku z pandemią, w Polsce na wniosek władz na dwa tygodnie zamknięto wszystkie placówki oświatowe. Lewandowski apeluje do młodzieży, aby dostosować się do wskazówek.

"Szanujmy zalecenia jakie wszyscy dostajemy, bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych. Szczególnie o taką uwagę proszę naszych młodych kibiców. Zamknięte szkoły potraktujcie proszę jako wyraz odpowiedzialności za Wasze bezpieczeństwo i zdrowie" - napisał najlepszy polski piłkarz.



Moi drodzy, przez ostatnie dni docierają do nas różne informacje, także prośby byśmy zostali w domach. Dotyczy to każdego z nas. Proszę wszystkich naszych kibiców i fanów: Szanujmy zalecenia jakie wszyscy dostajemy, bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych. Szczególnie o taką uwagę proszę naszych młodych kibiców. Zamknięte szkoły potraktujcie proszę jako wyraz odpowiedzialności za Wasze bezpieczeństwo i zdrowie. Tym razem nie gromadźmy się na razie w miejscach publicznych, w tym pod stadionami, jeśli nie jest to konieczne. Przyjdzie na to czas. Sport jest bardzo ważny, ale ważniejsze jest Wasze bezpieczeństwo. Wykorzystajcie proszę najbliższy czas najlepiej i najbezpieczniej jak potraficie. W spokoju i w domach Pozdrawiam Was, Robert

JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED ZAKAŻENIEM. ZALECENIA ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA

"Zostańcie w domach"

Z podobną prośbą do młodzieży zwrócił się inny reprezentant Polski, Grzegorz Krychowiak.

"Obecna trudna sytuacja to test na naszą odpowiedzialność. Wielu moich fanów to ludzie młodzi. Wam może wydawać się, że zamknięcie szkół, to przedłużone ferie. Tak nie jest. Zostańcie w tym czasie w domach. W ten sposób ochronicie siebie, ale również innych" - napisał na swoim Twitterze zawodnik.

Rozwagę zaleca również najbardziej zagorzałym fanom, którzy mimo zamkniętych stadionów, gromadzą się pod ich bramami podczas meczów.

"Zostańcie w domach i kibicujcie przed telewizorami. Jeśli teraz zachowamy się odpowiedzialne, to szybciej wrócimy do normalności" - dodał Krychowiak w swoim apelu.

#zostanwdomu

To nie wszystko. Ludzie sportu, ale i nie tylko, coraz liczniej dołączają do akcji "zostań w domu".

Umieszczając w mediach społecznościowych swoje zdjęcia, przypominają, aby w czasie pandemii ograniczyć wyjścia z domu. Przykład dała między innymi mulitmedliastka olimpijska Justyna Kowalczyk.



#zostanwdomupic.twitter.com/bTMbuKFpCM — Justyna Kowalczyk (@JuiceKowalczyk) March 12, 2020





Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny Jak skutecznie myć ręce?

Zasady postępowania

Główny Inspektorat Sanitarny na swojej stronie internetowej wskazuje na "zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa". Wymienia tu kryteria kliniczne oraz epidemiologiczne.