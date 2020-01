Chińska kadra poddana kwarantannie w Australii

Video: Marta Warchoł / Fakty po południu

"Też będziemy mięli przypadki zakażenia tym koronawirusem"

Polska przygotowuje się na dotarcie do nas groźnego koronawirusa z Chin. Minister zdrowia uspokaja, że wszelkie procedury są już wdrażane. Wirus z Wuhan prawdopodobnie w końcu do nas dotrze, ale chodzi o to, żeby w porę zdiagnozować zakażonych i wykluczyć możliwość infekowania kolejnych osób.

»