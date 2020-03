Messi i jego koledzy zrzekną się sporej części wynagrodzenia

"Nadszedł moment, aby ogłosić, że oprócz obniżki wynagrodzeń o 70 procent podczas stanu wyjątkowego, przekażemy również pieniądze, żeby wszyscy pracownicy klubu mogli otrzymać 100 procent swoich pensji" - napisał w poniedziałek Argentyńczyk.

Treść oświadczenia opublikowali w mediach społecznościowych inni zawodnicy Barcelony, m.in. Antoine Griezmann.



Messi: my, piłkarze, zawsze pomagaliśmy klubowi

2800 kilometrów i 27 godzin w samochodzie. Tak piłkarz Celty uciekł przed koronawirusem Karygodne... czytaj dalej » Messi zaznaczył, że zawodnicy "zawsze byli gotowi" na obcięcie pensji. "Rozumiemy, że obecna sytuacja jest wyjątkowa i my, piłkarze, zawsze pomagaliśmy klubowi. Wiele razy robiliśmy to z własnej wolni, w momentach, gdy uważaliśmy to za konieczne" - wyjaśnił.

"Z tego powodu zaskakuje nas to, że ktoś z wewnątrz klubu próbuje zwiększyć na nas presję, żebyśmy zrobili coś, co zawsze chcieliśmy uczynić. To prawda, że osiągnięcie porozumienia przeciągało się w czasie, ponieważ szukaliśmy odpowiedniej formuły, która pomogłaby klubowi i pracownikom w tych trudnych czasach - dodał.

Hiszpańskie media, komentując oświadczenie Messiego i spółki, podkreśliły, że wcześniej zgodę na zmniejszenie zarobków wyrazili zawodnicy innych, nie tak bogatych sekcji Barcelony, m.in. drużyny piłki ręcznej, koszykówki czy futsalu.

Kryzys finansowy uderza we wszystkich w europejskim futbolu, nawet tych największych. Borussia Dortmund - jako jeden z pierwszych klubów - ogłosiła, że jej gracze zrezygnują z części pensji. Ostatnio zawodnicy Juventusu poinformowali, że zrzekną się wypłat za cztery kolejne miesiące.

Hiszpania walczy z koronawirusem

W Hiszpanii, która jest jednym z najbardziej dotkniętych epidemią krajem w Europie, od 14 marca obowiązuje stan wyjątkowy. Pomiędzy niedzielą a poniedziałkiem liczba ofiar śmiertelnych wskutek zakażenia koronawirusem wzrosła o 812 - do 7340 - poinformowało tamtejsze ministerstwo zdrowia.