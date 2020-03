Błaszczykowski zaapelował o zawieszenie piłkarskich rozgrywek w Polsce

WSZYSTKIE MECZE PIŁKARSKIEJ EKSTRAKLASY DO OBEJRZENIA ZA DARMO

Czołowe ligi zawieszają rozgrywki, w Polsce gramy zgodnie z planem PZPN nie poszedł... czytaj dalej » W czwartek zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej na nadzwyczajnym posiedzeniu ogłosił, że rozgrywki PKO Ekstraklasy, Totolotek Pucharu Polski, Fortuny 1. ligi oraz 2. ligi będą się odbywały zgodnie z terminarzem, lecz bez udziału kibiców. W wypadku, gdyby mecze przez pewien czas nie mogły się odbywać na podstawie zarządzeń właściwych władz administracyjnych, zostanie ustalony nowy kalendarz rozgrywek, jednak przy założeniu, że mogą one zostać przedłużone maksymalnie o tydzień.

Jednocześnie PZPN podjął decyzję o zawieszeniu przez najbliższe trzy weekendy - do 29 marca włącznie - wszelkich rozgrywek niższego szczebla (od 3. ligi w dół), a także rywalizacji młodzieżowej, m.in. w Centralnej Lidze Juniorów (CLJ).

Błaszczykowski: na nas spoczywa odpowiedzialność

Głos w tej sprawie zabrał w czwartek wieczorem Błaszczykowski, który zwrócił się do "Władz Polskiej Piłki".

"L'Equipe": Euro zostanie przeniesione na kolejny rok Zdaniem... czytaj dalej » "Po wielu przeprowadzonych rozmowach z kolegami zawodnikami i przedstawicielami wszystkich zawodów polskiej piłki zwracam się z gorącą prośbą do osób zarządzających naszym sportem w Polsce, o przemyślenie ostatnich decyzji związanych z kontynuowaniem rozgrywek najwyższych lig piłkarskich. W obliczu tak poważnego zagrożenia jakim jest koronawirus, na nas wszystkich spoczywa teraz ogromna odpowiedzialność. Nie tylko za zdrowie samych zawodników i członków sztabów ale także, a może nawet przede wszystkim, za ich rodziny i inne osoby z najbliższego otoczenia" - oświadczył zawodnik Wisły Kraków.

"W moim najgłębszym przekonaniu najlepszą obecnie decyzją byłoby zawieszenie rozgrywek na okres kilku tygodni, tak aby dać sobie czas na wypracowanie docelowej decyzji, przemyślanej i zgodnej z decyzjami władz państwowych i UEFA, które mają zapaść w najbliższym czasie" - dodał 108-krotny reprezentant Polski.





Boniek: jestem za

Błaszczykowskiemu odpowiedział Zbigniew Boniek. "Jestem za" - napisał na Twitterze prezes PZPN, który oczekuje jednak ustalenia szczegółów między piłkarzami a klubami.

"Kuba masz rację, uzgodnicie z klubami zasady (sytuacja wyjątkowa) +we don't play+, np. bezpłatne urlopy do końca zawieszenia rozgrywek. Jestem za. Ps. Kluby na razie chcą grać. Dla mnie osobiście każda wersja do przyjęcia" - wyjaśnił Boniek (pisownia oryginalna).