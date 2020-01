Fabiański załamany kontuzją. Klub chce nowego bramkarza

Plan był taki, żeby wygrać i być drużyną, która będzie bardziej kontrolować to, co dzieje się na boisku. Na początku graliśmy na zasadzie dużego respektu dla przeciwnika. Daliśmy się zepchnąć dosyć głęboko. Trzeba było to zweryfikować i w drugiej połowie spotkanie było już bardziej wyrównane. Zabrakło nam spokoju w rozegraniu. Dużo było niepotrzebnych strat - przyznał.

Fabiański zszedł z boiska w 13. minucie piątkowego spotkania z Sheffield United (0:1). Rozpoczynając grę z własnego pola karnego, poczuł ból i zasygnalizował potrzebę zmiany. Gdy czekał na interwencję służb medycznych, był załamany. Cisnął ręką o ziemię , siedząc na murawie, zakrywał twarz.



Gwiazda kontuzjowana, Tottenham bez napastnika. "Guardian" pisze o zainteresowaniu Piątkiem Piłkarz... czytaj dalej » Wiele wskazuje na to, że Polakowi odnowiła się kontuzja biodra, której nabawił się na początku sezonu. Musiał wtedy poddać się operacji, przez co pauzował aż do końcówki grudnia. Jak informują angielskie media, w weekend zawodnik przejdzie szczegółowe badania.

Bramkarz poszukiwany

Po piątkowym meczu na temat polskiego bramkarza wypytywany był trener West Hamu.

- Będziemy musieli zobaczyć, co to za kontuzja, czy to coś poważnego, czy po prostu odnowienie się starego urazu - przyznał David Moyes. - Pozyskanie kogoś na tę pozycję jest z pewnością jednym z tematów, na którym będziemy się musieli skupić - dodał Szkot.



Obsada bramki to jeden z największych problemów londyńczyków w tym sezonie. Z Fabiańskim między słupkami zespół radził sobie bardo dobrze, jednak gdy Polaka zabrakło, nie było już tak kolorowo. Notorycznie błędy popełniał jego zmiennik - Hiszpan Roberto. W piątek jedynego gola Sheffield zdobyło po pomyłce Davida Martina, który zastąpił Polaka.