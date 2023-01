Kilkudziesięciometrowe podanie, bramkarz zaskoczony. Kuriozalny gol samobójczy w Niemczech

W ostatniej akcji drugiej połowy doszło do niesamowitych wydarzeń. Po wideoweryfikacji sędzia przynał rzut karny dla Paderbornu. Jedenastkę pewnie wykorzystał Prince-Osei Owusu, dzięki czemu doprowadził do remisu 2:2 w starciu z Borussią Dortmund i do dogrywki. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Miał być atrakcją, uciekł od stołu negocjacyjnego. Upadł transfer Isco do Unionu Hiszpański... czytaj dalej » Upływała dopiero 3. minuta wtorkowego spotkania 1/8 finału, kiedy Mavropanos na własnej połowie, nieatakowany przez rywala, zdecydował się na kilkudziesięciometrowe podanie do bramkarza. Ten zupełnie się tego nie spodziewał.

Efekt? Piłka w siatce. Florian Muller, golkiper gości, rozpaczliwą interwencją próbował odbić piłkę, ale nie zdążył.

Bruno Labbadia, trener VfB Stuttgart, był wściekły. Jego zawodnicy natychmiast zaczęli pocieszać greckiego obrońcę.

VfB Stuttgart przebudził się

Długo zapowiadało się na niespodziankę. Gospodarze, którzy na co dzień grają w drugiej lidze niemieckiej, prowadzili 1:0 z przedstawicielem Bundesligi, ale faworyt przebudził się. Wyrównującą bramkę dla Stuttgartu w 86. minucie zdobył Gil Dias.

W minucie 95. zwycięskiego gola dla gości wbił Serhou Guirassy. W takich okolicznościach drużyna ze Stuttgartu awansowała do ćwierćfinału Pucharu Niemiec.