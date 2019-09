Grosicki ponownie skuteczny. Skrzydłowy kadry błyszczy we wrześniu, a Hull w końcu wygrywa

Hull City Kamila Grosickiego pokonało 3:0 na wyjeździe Luton Town FC w ósmej kolejce ligi Championship. Dla skrzydłowego reprezentacji Polski było to trzecie trafienie w sezonie i drugie w tym miesiącu.

Grosicki otrzymał piłkę w polu karnym i wypracował sobie miejsce do płaskiego strzału przy bliskim słupku. Polak trafił do siatki w 87. minucie, podwyższając prowadzenie Hull City na 2:0. To trzecia bramka Grosickiego w bieżącym sezonie. Wcześniej 31-letni zawodnik trafiał w zremisowanych meczach z Wigan Athletic i Millwall FC.



King Kamil #HCAFCpic.twitter.com/FRpdsCD1K6 — Hull City News (@HullCityStats) September 21, 2019





Koniec złej serii

Radość Grosickiego była ogromna, bo od razu pobiegł się cieszyć z kibicami gości, którzy długo czekali na wygraną swoich ulubieńców. The Tigers w spotkaniu z Luton przerwali bowiem serię sześciu meczów bez wygranej we wszystkich rozgrywkach. Ostatnie ligowe zwycięstwo odnotowali na początku sierpnia z Reading FC.

Hull zapisało po swojej stronie jeszcze jedną bramkę w spotkaniu z Luton. Początkowo sądzono, że był to kuriozalny samobój. Wydawało się, że w jednej z ostatnich akcji obrońca gospodarzy Daniel Potts wepchnął piłkę do swojej bramki, w czym pomógł mu kolega z drużyny i jednocześnie golkiper Simon Sluga, który rzucił się Pottsowi pod nogi. Po weryfikacji powtórek okazało się, że piłka nie zdążyła przekroczyć linii bramkowej i dobił ją Kevin Stewart, uzyskując drugie trafienie w meczu.



Clinical finish from Big Kev @KevStewart93#hcafcpic.twitter.com/leTymtK6QB — Hull City News (@HullCityStats) September 21, 2019





Drużyna Grosickiego po ośmiu meczach zajmuje 14. miejsce w 24-zespołowej tabeli i ma na koncie dziewięć punktów. W następnej kolejce Hull City podejmuje na KCOM Stadium sąsiadujące w tabeli Cardiff City.